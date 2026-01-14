Ile Maurice: Du changement d'ici à samedi ?

Les tensions persistent au sein de l'Alliance du changement sur fond de désaccord autour du ministère des Finances.

Le leader d'En Avant Moris, Patrick Belcourt, ne mâche pas ses mots pour critiquer la stratégie politique de Paul Bérenger, estimant que les calculs partisans prennent le pas sur l'intérêt général. «Pa bizin enn gran politolog pou kone ki Navin Ramgoolam ti pou refize», affirme-t-il, tout en soulignant que cette démarche place désormais le Premier ministre dans une position délicate. «Li pe kwins Navin Ramgoolam», ajoute-t-il.

Selon Patrick Belcourt, l'issue de cette crise dépendra des instances du Mouvement militant mauricien (MMM), évoquant deux scénarios possibles : soit Navin Ramgoolam fait des concessions, soit Paul Bérenger quitte le gouvernement, ouvrant la voie à une nouvelle configuration politique.

De sources proches du Premier ministre, il nous revient que ce dernier estime qu'aucune preuve formelle de maldonne n'est établie à ce stade, même si une action sera envisagée en cas de confirmation des soupçons entourant le «gang des cinq». Dans les milieux travaillistes, la colère de Navin Ramgoolam face à la récente conférence de presse de son adjoint est palpable. Paul Bérenger, pour sa part, n'a pas évoqué de démission immédiate, mais a exprimé une certaine lassitude. Le Comité central spécial du MMM, prévu ce samedi, sera déterminant.