Madagascar: Baccalauréat - La session 2026 fixée du 17 au 21 août

Les dates du baccalauréat 2025-2026, adoptées en Conseil des ministres dernièrement, viennent d'être officialisées par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique (MESUPRES).

C'est officiel, les dates de la tenue des épreuves de la session 2026 du baccalauréat ont été rendues publiques par le MESUPRES. Le baccalauréat de l'enseignement général, ainsi que la première partie du baccalauréat d'enseignement technologique et du baccalauréat professionnel et technique, se tiendront du lundi 17 au vendredi 21 août 2026, tandis que la deuxième partie aura lieu du lundi 24 au jeudi 27 août 2026.

Les inscriptions à tous les examens du baccalauréat sont ouvertes depuis le 12 janvier 2026 auprès de la direction ou du service du baccalauréat de chaque université, et seront clôturées le 10 avril 2026 à 18 heures. Aucune dérogation ne sera accordée pour un dépôt de dossiers au-delà de cette date.

Les droits d'inscription sont restés inchangés : 15 000 ariary pour les candidats d'école ; 50 000 ariary pour les candidats libres, et 100 000 ariary pour les candidats de nationalité étrangère ayant fait leur scolarité à Madagascar.

Au niveau des lycées, les démarches en vue des inscriptions ne tarderont pas à être enclenchées par les responsables d'établissements. Pour rappel, les candidats libres au baccalauréat professionnel et technique doivent être titulaires du brevet d'études professionnelles ou équivalent, et avoir une note de contrôle continu aux épreuves de travaux passées dans un lycée technique. Cette disposition est appliquée conformément à l'arrêté ministériel n° 081-2005/MENRS du 24 janvier 2005, modifié par l'arrêté n° 21 755/2006.