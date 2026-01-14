Madagascar: Trail/Saison 2026 - Une vingtaine de compétitions au programme

Le calendrier provisoire de la saison 2026 du trail vient d'être dévoilé. Pas moins de vingt courses figurent au programme, de quoi solliciter autant les jambes que les portefeuilles des passionnés.

Un mois seulement après la dernière édition du KVAA, les traileurs reprennent déjà le départ. Le Trail Akamasoa ouvrira la saison le 24 janvier, suivi de la Sortie Tsiafajavona le 7 février.

Les organisations continuent de gagner en dynamisme. Cette année, vingt compétitions sont déjà inscrites au calendrier provisoire, soit près de deux rendez-vous par mois, de quoi combler les amateurs de course nature.

Les grands classiques restent au rendez-vous. À Antsirabe, le Trail Mandray et le Trail d'Ibity figurent toujours au programme. Dans la capitale, l'UTOP et l'UTCS gardent leurs mois habituels.

Seules les dates exactes changent, mais les compétitions restent programmées aux mêmes périodes de l'année. Quelques ajustements sont toutefois à noter. Le Nosy Be Trail, traditionnellement organisé en décembre, est avancé au mois de mai, tandis qu'Aina no Fetra, prévu en mars, est également décalé en juin.

Le premier semestre s'annonce particulièrement chargé. Après Tsiafajavona, les traileurs enchaîneront avec Mitety Natiora, Trail Fanantenana, Trail Ambodirano et le Trail des 1 000 Escaliers.

En avril, le Trail d'Ibity ainsi que le Coli Ampefy constitueront la dernière étape de préparation avant la 17e édition de l'UTOP. Les autres régions ne seront pas en reste. Outre le Nosy Be Trail, l'Eco Trail Allée des Baobabs, le Maki Run et l'Isalo Raid viendront enrichir le calendrier.

Comme chaque année, c'est le KVAA qui clôturera la saison, le 12 décembre 2026. Il s'agit pour l'heure d'un calendrier provisoire, établi à partir des dates déjà publiées par les organisateurs.

D'autres compétitions pourraient encore s'ajouter, preuve que le trail connaît un engouement grandissant. Mais au-delà de la passion, ce sport exige aussi un budget conséquent. Les traileurs sont donc invités à se préparer... sur tous les plans.