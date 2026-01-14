Afrique: CAN 2025 - Place aux demi-finales explosives

Deux affiches alléchantes opposent quatre grandes nations du football africain ce soir pour le tableau des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025

Le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 réunit ce qui se fait de mieux sur le continent. Sénégal, Égypte, Maroc et Nigeria ont validé leur qualification à l'issue des quarts de finale intenses, confirmant leur statut de poids lourds du football africain. Une affiche de prestige qui promet des demi-finales explosives.

Le Sénégal a été le premier à composter son billet en éliminant le Mali (1-0). Une victoire étriquée mais maîtrisée, acquise grâce à Iliman Ndiaye, qui illustre parfaitement l'identité actuelle des Lions de la Teranga : un bloc solide, discipliné, difficile à manœuvrer.

L'Égypte, de son côté, a livré l'un des matchs les plus spectaculaires du tournoi en venant à bout de la Côte d'Ivoire (3-2), démontrant une fois de plus sa capacité à se transcender dans les rencontres à fort enjeu.

Le Maroc a confirmé sa montée en puissance en dominant le Cameroun (2-0). Sérieux, rigoureux et bien organisés, les Lions de l'Atlas ont su imposer leur tempo face à une équipe camerounaise pourtant réputée pour son impact physique. Le Nigeria a, enfin, impressionné face à l'Algérie (2-0), grâce à l'efficacité de Victor Osimhen et d'Akor Adams, confirmant la redoutable force de frappe des Super Eagles.

Revanche

La première demi-finale opposera le Sénégal à l'Égypte, mercredi, au Grand Stade de Tanger. Un duel chargé d'histoire et de rivalité. Battus par le Sénégal en finale de la CAN 2021 puis en barrages du Mondial 2022, les Pharaons auront à coeur de prendre leur revanche. Avec sept titres continentaux, l'Égypte reste la nation la plus titrée d'Afrique, portée par le leadership de Mohamed Salah. Toutefois, certaines fragilités défensives et une dépendance marquée à leur star offensive demeurent des points d'interrogation.

Face à eux, le Sénégal avance avec le statut de favori. Champion d'Afrique en titre, le groupe sénégalais s'appuie sur une défense expérimentée autour de Kalidou Koulibaly et sur une cohésion collective forgée au fil des grandes compétitions. Si l'animation offensive peut parfois manquer de créativité, l'expérience et la solidité mentale constituent des atouts majeurs.

Retrouvailles

La seconde demi-finale mettra aux prises le Maroc et le Nigeria dans un choc de styles. Pays hôte, le Maroc rêve d'un deuxième sacre continental, près d'un demi-siècle après son unique titre en 1976. Solides défensivement et disciplinés tactiquement, les Lions de l'Atlas devront toutefois se montrer plus tranchants offensivement.

Le Nigeria, triple champion d'Afrique, comptera sur sa puissance physique et son efficacité offensive, même si sa défense peut se montrer vulnérable. Deux affiches de haut niveau, où chaque détail comptera pour décrocher une place en finale de cette CAN 2025 qui tient toutes ses promesses.