Mali: Les populations de Djibasso, près du Mali, en détresse face aux attaques terroristes

Au Burkina Faso, situation sécuritaire toujours aussi instable. Ainsi, à Djibasso, dans cette commune rurale qui compte 6 000 habitants et plusieurs dizaines de villages aux alentours, les raids jihadistes ont poussé les populations à fuir. Les habitants de cette zone frontalière avec le Mali ont trouvé refuge à Nouna ou, encore plus loin, à Bobo Dioulasso mais les témoignages attestent de nombreux morts civils tombés sous les balles des terroristes.

Djibasso est l'une des dernières grosses villes avant la frontière malienne à l'ouest du Burkina Faso. Une ville qui depuis deux semaines sert de refuge a des centaines de villageois des alentours qui sont chassés par d'incessants raids terroristes.

Le témoignage de cette femme qui souhaite rester anonyme a été recueilli par RFI Mandenkan. « Nous avons fui au pas de course, ma maman et moi, on sentait les balles passer au dessus de nous. C'était dur, on entendait le crépitement des armes. Nous ne savons même pas comment nous avons pu nous échapper. Nous avons trouvé refuge à Djibasso et c'est dans cette situation que nous sommes dans les villages. Autour, il n'y a plus personne et ceux qui sont morts ne sont toujours pas enterrés. Ils sont abandonnés dans le village et ce sont les chiens qui s'en occupent ».

Des frappes qui se multiplient depuis la fin de l'année 2025

Les terroristes frappent depuis le 30 décembre. Ils incendient les habitations et les récoltes, volent le bétail. Une situation critique que les populations ne supportent plus et qui a donné lieu a des manifestations d'habitants qui réclament que Mali et Burkina coopèrent mieux en matière de lutte anti-terroriste.

C'est ce que confirme cet autre exilé de Djibasso qui a trouvé un refuge provisoire à Bobo Dioulasso 300 km plus au sud. « Oui, effectivement, parce que la sécurité n'est pas là, donc les gens ont manifesté et puis ils ont marché parce qu'on voyait les frappes. On ne sait même pas où aller encore. Il n'y a même pas de soutien qui vient. Les terroristes, ils frappent au Burkina sur la frontière comme nous sommes sur la frontière. Ils partent du Mali et ils viennent frapper au Burkina. Et nous, nous sommes sur la frontière ».

Tous les témoignages recueillis concordent face aux assauts jhadistes, pas d'opposition des forces régulière ou des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Les populations qui fuient djibasso et sa région se retrouvent à Nouna ou Bobo Dioulasso dans un dénuement total.