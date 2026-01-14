Cote d'Ivoire: Des dizaines de camions chargés de cacao bloqués au port d'Abidjan

En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec près de 1,4 million de tonnes attendue, les producteurs attirent l'attention sur les difficultés liées à la commercialisation du cacao. Le point de blocage serait lié, selon deux syndicats agricoles, à la non-délivrance par le Conseil du Café-Cacao du connaissement, un document administratif permettant d'exporter le cacao à l'étranger. Conséquence de ce blocage : depuis quelques semaines, de nombreux camions sont immobilisés aux alentours des ports de San Pedro et d'Abidjan, dans l'attente d'un feu vert pour décharger leurs marchandises, destinée à l'exportation. Reportage près du port d'Abidjan de Bineta Diagne.

Des dizaines et des dizaines de camions recouverts de bâches sont stationnés en file indienne, près du port d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ces véhicules viennent d'Adzopé, de Danané ou encore d'Abengourou. Ils contiennent des sacs remplis de fèves de cacao. Mais ils sont immobilisés ici depuis plusieurs semaines. Comme tant d'autres, Fousseyni Sawadogo, paie 10 000 francs CFA chaque jour pour la sécurité de son véhicule.

« chaque soir, on paie 10 000 FCFA pour que les forces de l'ordre viennent garder (notre camion, ndlr). Car s'il n'y a pas de sécurité, quelqu'un peut déchirer nos bâches, prendre notre cacao et partir. Donc, il vaut mieux payer (une sécurité, ndlr) ».

Certains ont posé une natte pour dormir sous leur camion. D'autres, un hamac accroché entre deux roues. L'attente s'avère longue et coûteuse. Comme l'explique Seydou Sangaré, qui surveille son camion jour et nuit, depuis le 26 décembre.

« On ne travaille pas, depuis le 26 décembre, jusqu'à aujourd'hui. Si ça tournait bien, on pouvait faire au moins cinq à six voyages. Un aller-retour pour du transport peut rapporter jusqu'à 350 000 FCFA. Donc, si tu multiplies cela par 5 ou 6, ça fait au moins un million de FCFA ! c'est une perte ».

Une odeur de fermentation se dégage de certains véhicules. Alors Fousseyni Ouattara s'interroge sur l'état de la marchandise. « La moisissure prend le cacao. Si on va décharger (nos marchandises, ndlr), on peut nous refouler à cause de la moisissure. Donc tout cela, c'est une perte de temps, car on peut nous dire de retourner au magasin avec le cacao ». Conséquence de ce blocage : les planteurs de cacao affirment attendre le paiement de leurs productions.

Le marché du cacao en berne

Pour la principale campagne de commercialisation 2025-2026, le prix bord champ du cacao a atteint un record : 2 800 FCFA le kilo, mais ces dernières semaines, le marché mondial est en berne. Selon l'Anaproci et le Synapci, deux syndicats agricoles, le secteur traverse actuellement une crise au niveau de la vente. Selon eux, le point de blocage serait lié à la non délivrance, par le Conseil du Café-Cacao, du connaissement, un document administratif permettant d'exporter le cacao à l'étranger.

Résultat : les producteurs affirment subir de lourds retards de paiements car les usiniers n'ont pas évacué leurs marchandises. Impossible pour eux de vendre les fèves de cacao, qui finissent dans des sacs entassés dans plusieurs coopératives. « Les producteurs les plus désespérés bradent leurs fèves à 2 000 FCFA le kilo, mais il n'y a même plus d'achat bord champ », affirme Koffi Kanga, le président de l'Anaproci.

Á la date du 24 décembre dernier, près de 70% de la production nationale a été acheminée vers les deux principaux ports de San Pedro et d'Abidjan, assure le Conseil du Café Cacao cité par l'Agence de presse ivoirienne, qui estime à près de 2 800 milliards de FCFA, le montant versé par l'État aux producteurs.