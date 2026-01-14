Afrique: CAN 2025 - Sénégal-Égypte, des comptes à solder et une finale en jeu

Quatre ans après la finale de la CAN 2022 remportée par le Sénégal, les Lions et les Pharaons se retrouvent à Tanger ce mercredi 14 janvier pour la première demi-finale de la CAN 2025. Le Sénégal, sûr de sa force et de son collectif, devra se méfier d'une Égypte qui a écarté les champions d'Afrique ivoiriens au terme d'un quart de finale qui a démontré le réalisme et l'efficacité des hommes de Hossam Hassan.

Il n'y a pas besoin de faire appel à la nostalgie ou à de lointains souvenirs pour évoquer ce Sénégal-Égypte. Les images de la finale au stade Olembé de Yaoundé sont encore présentes. L'allégresse qui a saisi les Sénégalais après avoir dansé sur le corps des septuples champions d'Afrique, le 7 février 2022, pour décrocher leur première étoile, est figée à jamais. Les Pharaons n'ont pas oublié. Comme ils n'ont pas oublié l'élimination en match de barrages pour la Coupe du monde 2022, subie une nouvelle fois face au Sénégal, un mois après.

Quatre ans plus tard, on n'est donc pas obligé de croire sur parole Mahmoud Hassan Trezeguet lorsqu'il dit qu'il n'y a « aucun esprit de revanche » pour l'Égypte face au Sénégal. « J'ai déjà disputé une finale de la CAN contre le Sénégal que nous avons perdue aux tirs au but, mais aujourd'hui, nous sommes préparés. Nous avons de grands joueurs, des hommes capables de faire la différence. Notre objectif reste de gagner et rendre nos supporters heureux », a déclaré l'ailier gauche d'Al Ahly SC en conférence de presse à la veille de la rencontre.

De Yaoundé à Tanger, l'eau aurait pu couler sous les ponts, mais pas abondamment tout de même : dix joueurs sénégalais et autant du côté de l'Égypte étaient au Cameroun et se retrouvent au Maroc pour régler un petit contentieux. Salah contre Mané, Gana Gueye face à Zizo ou encore Emam Ashour contre Pape Gueye ; les duels et les retrouvailles sont annoncés.

L'Égypte est montée en puissance

Sur la pelouse du Grand Stade de Tanger, où le Sénégal a disputé cinq matchs, l'Égypte, la formation qu'on attendait peut-être le moins dans le dernier carré, a l'intention de prendre sa revanche et de disputer sa 11e finale de CAN. « Ce sera un match très difficile. Cette équipe d'Égypte mérite d'être là », a confié le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly. « Elle n'était pas forcément citée parmi les favoris, mais elle a fait son petit bonhomme de chemin discrètement, mais ce n'est pas une surprise parce que c'est une des nations fortes du continent. »

Les Égyptiens n'ont effectivement pas fait beaucoup de bruit, avec des victoires difficiles face au Zimbabwe et à l'Afrique du Sud en poules, et un huitième de finale compliqué face au Bénin qui les a menés en prolongation. Mais en quarts, les hommes de Hossam Hassan ont éliminé avec fracas la Côte d'Ivoire, championne en titre, avec une efficacité et un réalisme qui ont frisé la perfection. « Un homme averti en vaut deux », a prévenu le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, qui devra trouver la clé, avec son jeu de possession, pour faire sauter le verrou égyptien, tout en restant vigilant pour éviter les contres des Pharaons.

Dans un tournoi où le Sénégal n'a pas véritablement été secoué dans l'intensité, du moins sur le long terme, l'objectif des Lions sera justement de mettre le curseur haut pour que l'Égypte ait peu l'opportunité de casser le rythme.

Il faudra également composer avec sept joueurs (six, côté égyptien) sous la menace d'un second carton jaune et, éventuellement, d'une suspension pour la finale. « Notre priorité, c'est la finale. Nous ne ferons pas de calculs. Nous sommes au service de notre peuple. La qualification est la priorité, peu importe les risques individuels », a martelé Kalidou Koulibaly, averti lors du quart de finale contre le Mali.