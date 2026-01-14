Madagascar: Le président Randrianirina en visite à Abu Dhabi pour «promouvoir une diplomatie économique offensive»

Pour son premier déplacement officiel depuis sa prise de pouvoir en octobre 2025, le président de la refondation de la République de Madagascar s'est rendu aux Émirats arabes unis. S'il avait visité le pays dans le cadre d'un déplacement non-officiel, le colonel Michaël Randrianirina a participé à la « Semaine du développement » entre les 12 et 14 janvier. Un déplacement, entièrement pris en charge par les organisateurs, placé - selon les communications officielles - sous le signe de « l'énergie » et de « la recherche d'investissements » pour le pays.

Un mois à peine après sa visite aussi brève que discrète à Dubaï, le colonel Michaël Randrianirina est de retour aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi, la capitale. Cette fois, la communication autour du déplacement officiel est particulièrement soignée.

À la tête d'une délégation composée des ministres des Affaires étrangères, des Mines, de l'Environnement, du Tourisme et des Transports, ainsi que de cinq directeurs rattachés à la Présidence, le chef de l'État participe à l'« Abu Dhabi Sustainability Week ». Un rendez-vous international, consacré aux enjeux du développement durable, organisé par Masdar, le groupe émirien spécialisé dans les énergies renouvelables.

« Nous sommes ici pour promouvoir une diplomatie économique offensive », a déclaré Michaël Randrianirina. Objectif affiché : présenter Madagascar comme un pays stable, engagé dans un processus de refondation institutionnelle et, surtout, ouvert aux investissements.

Sur scène, devant un parterre de chefs d'État et d'investisseurs, le colonel Randrianirina a tenu un discours direct. Il a évoqué le manque de moyens pour accélérer la transition énergétique et développer des infrastructures capables de garantir l'accès à l'électricité.

« Les Émirats arabes unis investissent beaucoup en Afrique. Madagascar souhaite aussi bénéficier de ces investissements », a-t-il affirmé. Mercredi 14 janvier, une série de rencontres bilatérales ciblées est prévue avec des responsables politiques et économiques émiratis, ainsi que des dirigeants de fonds d'investissement et d'entreprises internationales.

La présidence malgache a par ailleurs démenti, auprès de RFI, l'existence d'un agenda parallèle comprenant des rencontres officieuses avec d'autres représentants occidentaux.