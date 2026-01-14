Afrique: Football - Une CAN en direct, en digital et en Fan Zone

Orange, partenaire officiel de la CAF depuis 2008, réinvente l'expérience des supporters africains à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2025. Entre Fan Zones physiques à Antananarivo et espaces digitaux via la super-app Max It, les passionnés malgaches vivent la compétition comme s'ils étaient au stade. Innovation technologique et ambiance festive se conjuguent pour faire du football un vecteur d'inclusion et de solidarité.

La Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2025, qui se déroule au Maroc du 21 décembre au 18 janvier, ne se vit pas seulement dans les stades. Grâce à Orange, sponsor officiel et partenaire exclusif télécom de la CAF depuis 2008, des millions de supporters africains suivent la compétition en direct, partout sur le continent.

À Madagascar, l'opérateur a choisi d'aller plus loin en créant des espaces physiques et digitaux où la passion du ballon rond se partage sans frontières. Au centre de cette expérience figure Max It, la super-app enrichie à l'intelligence artificielle.

Véritable Fan Zone digitale, elle permet aux utilisateurs de regarder les matchs en direct, d'accéder aux interviews et aux résumés, mais aussi de créer un avatar pour interagir avec leur communauté.

L'application intègre également MaxGoal, un bot conversationnel capable de répondre instantanément aux questions des fans sur le calendrier, les résultats ou les classements. Une innovation qui place l'inclusion et l'accessibilité au coeur de l'événement.

À Antananarivo, quatre Fan Zones physiques accueillent les passionnés depuis les phases finales : Le Nil, à Androhibe ; Irish Pub, à Ambatonakanga ; Grand Café de la Gare, à Analakely ; et Presto Garden, au Tana Waterfront.

Ces lieux continueront à vibrer lors des demi-finales du 14 janvier (Sénégal-Égypte et Nigéria-Maroc), de la petite finale du 17 janvier et de la grande finale du 18 janvier. Ambiance festive, écrans géants et ferveur populaire transforment chaque rencontre en véritable célébration.

En misant sur l'innovation et la solidarité, Orange confirme son rôle d'acteur majeur du développement du sport africain. Pour l'opérateur, le football reste un puissant vecteur d'inclusion, capable de rapprocher les cultures et d'inspirer la jeunesse. À travers ces initiatives, la CAN 2025 devient bien plus qu'une compétition : un moment de communion où la passion du jeu unit les peuples.