Madagascar: Musique - Kouma dépoussière les codes

14 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Maminirina Rado

Avec les influences immersives du basesa et l'apport de quelque chose d'aérien au salegy, Kouma est la figure montante de la musique terroir de Madagascar. Cela fait longtemps qu'un artiste de cette trempe, capable de soulever le public d'un festival international, n'a autant convaincu.

À l'écoute de ses titres « Römbo », « Aomby », « Ragnoatra », ... on comprend qu'il parle souvent, pour le moment, de sa culture, de son vécu, de ce Malgache « nomade » dans les gènes, d'amour un peu cocasse, etc.

C'est normal, c'est un Malgache. À une époque où le débat autour de l'exposition du « popotin » d'une « gyal » dans un clip semble prendre plus d'importance que la question des grandes entreprises à Madagascar, aux mains d'étrangers et responsables de la fuite des capitaux au détriment de la caisse nationale, cet ancien du lycée Jacques Rabemananjara de Tamatave apparaît comme le meilleur compromis.

Comme tout artiste en devenir, malgré son succès dans son fief à Sainte-Marie et ses environs, il doit encore faire quelques petits ajustements. Mais le talent brut est là, telles ces comètes qui ne passent que toutes les décennies.

