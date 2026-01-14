Ile Maurice: Fabio Fognini et Flavia Pennetta, le couple glamour du tennis italien débute l'année à Maurice

Maurice nouveau catwalk de la petite balle jaune ? Les champions de tennis continuent de défiler chez nous avec une régularité impressionnante, à l'initiative de notre compatriote Matteo Zinno. Comme quoi les bonnes idées et un bon réseau ça paye ! Et c'est tout notre tourisme qui en bénéficie, puisque les tennismen vantent la destination Maurice à leurs amis sans hésiter...

Dernier exemple en date : le couple glamour du tennis italien, Fabio Fognini et Flavia Pennetta, a séjourné la semaine dernière dans le somptueux hôtel Heritage Telfair. Le 3 janvier, ils ont animé une clinique de tennis avec les clients de l'établissement, inaugurant ainsi la nouvelle année sous le signe du partage et de la convivialité.

Flavia Pennetta de retour sur les courts...

«Fabio et Flavia ont fait preuve d'une incroyable gentillesse, prenant le temps avec chaque joueur pour prodiguer des conseils, améliorer leur placement sur le court et partager leur passion pour le tennis. Au-delà de leurs performances exceptionnelles, ce sont deux personnes formidables : d'une grande douceur, d'une humilité remarquable et toujours disponibles», témoigne Matteo Zinno, directeur de la Mauritius Tennis Academy, qui tisse, petit à petit, un réseau hors pair avec les grands noms de la petite balle jaune. Surtout ceux de France et d'Italie.

Troisième de «Danse avec les Stars Italie»

Fabio Fognini a été l'un des précurseurs de l'explosion du tennis italien en remportant notamment le Masters 1000 de Monte-Carlo, où il a notamment battu Rafael Nadal, en 2019. L'ancien n°9 mondial a posé sa raquette en juillet 2025, laissant derrière lui une carrière riche en exploits, dont ses titres en simple.

Fabio Fognini le showman !

Mais les amateurs de news people n'auront pas raté l'évènement qui le concernait le 22 décembre dernier: la finale de «Danse avec les stars Italie» où il a terminé 3e avec la danseuse Giada Lini. Passé proche de l'élimination quelques semaines plus tôt, l'ex-champion de tennis italien a finalement atteint la finale.

Sur ses réseaux sociaux, il a, avant tout, remercié sa partenaire ainsi que Flavia Pennetta, sa femme : «Nous voici au terme de cette folle aventure. Ce n'était pas qu'une simple danse, mais un véritable voyage intérieur. Un immense merci à ma mentor, Giada, qui m'a guidé pas à pas, a supporté mes appréhensions et les a transformées en énergie. Merci à ma femme, Flavia Pennetta. Si j'ai décidé de relever ce défi, c'est uniquement parce qu'elle a cru en moi avant même que je le fasse.»

Moment de complicité entre Flavia Pennetta et Matteo Zinno (à dr.).

Dernière Italienne à avoir remporté un Grand Chelem, malgré les tentatives de Jasmine Paolini pour arriver en finale de Roland Garros et de Wimbledon en 2024,Pennetta avait ébloui le monde en remportant l'US Open 2015. Ancienne joueuse du Top 10 mondial, retraitée en 2015, cette dernière a aussi défendu son mari Flavio récemment dans le Corriere Della Sera.

«J'ai brisé une barrière, pour toutes les Italiennes : ce n'est pas un hasard que, à partir de ce moment-là, nous, les filles, ayons commencé un cycle. Si Flavia l'a fait, nous le pouvons aussi», a-t-elle déclaré dans une interview. «Pour les femmes, j'étais comme Sinner. Et pour les hommes, c'est mon mari Fognini qui a brisé la barrière du tennis italien, pas Sinner.» Le n°1 mondial actuel appréciera sans doute cette petite mise au point...

Nager avec les dauphins et pêche au gros

(1) Le couple à l'île aux Cerfs. (2) L'eau de coco un incontournable de l'été mauricien.

Flavia s'est aussi confiée à nous, évoquant son passé de grande championne. «J'ai toujours cru qu'une fois qu'on dépasse ses propres limites, cela ouvre la voie à la génération suivante, et j'en ai été témoin chez les Italiens et les Italiennes, dans ce sport. En repensant à mon parcours, je me souviens de mon intrépidité et de ma ténacité d'enfant, qualités qui se sont traduites par ma détermination sur le court. Ces qualités m'ont permis de surmonter les obstacles et de bâtir un héritage qui, je l'espère, inspirera d'autres personnes à croire en elles et à poursuivre leurs rêves».

Flavio Fognini a accepté de nous parler de sa période dorée, où il a eu la chance de côtoyer les légendes dans son sport. «J'ai eu la chance de jouer à ce qui est, à mon avis, la meilleure époque de l'histoire du tennis. J'ai affronté à de nombreuses reprises des joueurs légendaires comme Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. La compétition avec eux m'a poussé à me surpasser, mais cela signifiait aussi que remporter un Grand Chelem était incroyablement difficile.»

Depuis juillet 2025, il a enfin le temps de plus profiter de la vie comme lors de ce séjour mauricien. «Nous avons eu la chance de nager avec les dauphins, de pratiquer la pêche au gros, de découvrir l'est de l'île (l'Île aux Cerfs) et de partager des moments privilégiés avec les autres clients de l'hôtel. Chaque client a bénéficié d'un accueil personnalisé, de conseils sur mesure et d'échanges authentiques, le tout dans une ambiance très détendue et conviviale, autour d'un verre. Etre hébergé à l'Heritage Le Telfair Hotel, qui est vraiment un endroit exceptionnel, et avoir pu découvrir l'île grâce aux bons soins de Matteo Zinno resteront une expérience magnifique. Merci à tous pour cet accueil chaleureux à Maurice». Encore un qui va laisser un bon feed-back en faveur de la destination Maurice...

Fabio Fognini posant avec le trophée de «Danse avec les stars Italie», avec son épouse Flavia Pennetta, le mois dernier.