Ile Maurice: Deux motions à l'ordre du jour

Selon nos informations, deux motions figureront à l'ordre du jour du Comité central du Mouvement militant mauricien (MMM), prévu ce samedi 17 janvier. L'une d'entre elles portera sur l'avenir politique de Paul Bérenger, notamment sur son maintien ou non au poste de Premier ministre adjoint.

En amont de cette réunion décisive, tous les regards seront également tournés vers le Conseil des ministres de ce vendredi 16 janvier. La présence ou l'absence de Paul Bérenger autour de la table gouvernementale pourrait être interprétée comme un signal fort quant à ses intentions, dans un contexte politique marqué par de nombreuses spéculations. La question d'un éventuel départ de Paul Bérenger du gouvernement continue en effet d'alimenter les discussions au sein de la classe politique.

Selon nos recoupements, une telle décision fragiliserait la position du MMM au sein de l'Alliance du changement, une perspective qui suscite de vives inquiétudes dans les rangs mauves. Nombreux sont ceux qui redoutent les conséquences politiques d'un retrait du leader historique du parti, tant sur l'équilibre gouvernemental que sur la cohésion interne du MMM.

Dans ce climat d'incertitude, la question de la succession au poste de no 2 du gouvernement est déjà évoquée en interne. Toujours selon nos informations, même en cas de départ de Paul Bérenger, le poste de Premier ministre adjoint resterait attribué au MMM. Dans les coulisses du parti, le nom d'Arianne Navarre-Marie, ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être familial, circule avec insistance pour occuper cette fonction stratégique.

Toutefois, ce scénario n'est pas sans rappeler de précédents épisodes de tensions au sein du MMM. Lors de la première menace de départ de Paul Bérenger, le parti avait été profondément divisé, notamment entre jeunes militants et anciens cadres, révélant des fractures internes latentes.

À ce stade, une seule certitude demeure : les prochains jours s'annoncent décisifs pour le MMM et les choix qui seront faits pourraient redessiner durablement les équilibres politiques au sein de l'Alliance du changement.