Congo-Brazzaville: Hausse du prix du gaz butane - La société FAAKI rappelée à l'ordre par les autorités

Les prix du gaz domestique demeurent inchangés. À la suite d'une augmentation jugée « unilatérale », initiée au début du mois par la société FAAKI Congo, les autorités congolaises ont convoqué, le 13 janvier à Brazzaville, les distributeurs de gaz butane afin de leur rappeler le respect strict de la réglementation en vigueur.

La réunion, présidée par le directeur général de l'aval pétrolier, Richard Ngola, a rassemblé les sociétés de distribution et de commercialisation dans le but de rétablir l'ordre sur le marché et de protéger les consommateurs.

La récente hausse du prix du gaz butane a suscité une vive inquiétude au sein de la population, qui dénonce un manque de communication préalable et s'interroge sur les raisons d'une telle augmentation.

Selon Richard Ngola, la note de service émise par FAAKI Congo constitue une « violation flagrante » des textes réglementaires en vigueur. Les autorités ont également relevé des non-conformités dans le contrat liant FAAKI Congo à la société Wing Wah. Cette situation a conduit le ministre des Hydrocarbures à mettre en place une équipe d'experts chargée d'harmoniser les contrats entre les différentes entreprises du secteur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'issue de la réunion, plusieurs recommandations ont été formulées. FAAKI Congo est notamment sommée de publier, dans les plus brefs délais, une note annulant celle portant augmentation des prix.

Une concertation interministérielle devra ensuite se prononcer sur la réouverture des points de vente de la société fermés à titre conservatoire. Par ailleurs, une notification officielle viendra constater la violation de la réglementation, tandis que des discussions seront engagées avec l'ensemble des distributeurs en vue de la mise en place d'un nouveau mécanisme d'approvisionnement, notamment avec la société Wing Wah.

Les autorités entendent également renforcer les principales sources d'approvisionnement du marché national du gaz butane. Le pays s'approvisionne actuellement auprès du terminal de Nkossa II, exploité par Trident Energy Congo, du site de Banda Kayo opéré par Wing Wah, de la Congolaise de raffinage, ainsi que par des importations. Le directeur général de l'aval pétrolier a rappelé que les prix du gaz butane sont strictement encadrés par un arrêté ministériel, fixant le prix à 200 FCFA le kilogramme au niveau de la distribution et à 512 FCFA pour le consommateur final.

Richard Ngola a enfin assuré que les services des ministères des Hydrocarbures, des Finances et du Commerce travailleront en synergie afin de rétablir la discipline sur le marché et permettre à la force publique de sanctionner les revendeurs véreux.

« L'objectif est de rétablir rapidement l'ordre, de protéger le pouvoir d'achat des ménages et de garantir un approvisionnement régulier et réglementé du gaz butane sur l'ensemble du territoire national », a-t-il conclu.