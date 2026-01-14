Burkina Faso: Assurance-maladie universelle - Une signature de convention pour opérationnaliser le régime

La Caisse nationale d'assurance maladie universelle (CNAMU) a signé une convention avec des établissements publics de santé (CHU et CHR), mardi 13 janvier 2026 à Ouagadougou, dans le cadre de la mise en œuvre du régime d'assurance universelle.

Afin d'opérationnaliser le Régime d'assurance-maladie universelle (RAMU) au Burkina Faso, le ministère des Serviteurs du Peuple a organisé une cérémonie de signature de convention entre les prestataires de soins du secteur public et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle (CNAMU), mardi 13 janvier 2026 à Ouagadougou.

Le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, a indiqué que cette signature de convention va permettre aux assurés du RAMU de bénéficier, à compter du 1er février 2026, de consultations médicales, de soins de santé, d'examens médicaux ou de produits médicaux.

Il a confié que les opérations d'affiliation et d'immatriculation des assujettis, démarrées au cours du dernier trimestre de 2024 jusqu'au 5 janvier 2026, ont permis d'immatriculer 344 893 agents du public et du privé. Pour la phase pilote, a-t-il poursuivi, 31 441 agents publics assurés cotisant, des régions du Guiriko et du Kadiogo, ainsi que des membres de leurs familles, bénéficieront des prestations des soins de santé du RAMU.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon M. Traoré, les actions vont s'étendre à l'ensemble des agents publics et d'autres couches de la population au cours de l'année 2026, conformément à l'orientation du Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré à travers la Révolution progressiste populaire, qui vise à assurer une protection sociale à l'ensemble de la population burkinabè.

Le ministre Traoré a traduit, en outre, sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'Organisation internationale du travail (OIT), à travers le projet « Bâtir des socles de protection sociale pour tous ». Il a félicité l'équipe de la CNAMU pour les résultats obtenus tout en les encourageant à continuer dans la bonne exécution de leurs missions.

Le directeur général de la CNAMU, Soumaila Gamsoré, a souligné que l'affiliation concerne toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs travailleurs salariés du public et du privé. Il a précisé que la demande d'affiliation se fait sur un formulaire à renseigner, délivré par la CNAMU et est accompagnée d'un dossier fourni par le demandeur.

Les deux plus grandes formations sanitaires, les Centres universitaires hospitaliers Yalgado-Ouédraogo de Ouagadougou et Souro-Sanou de Bobo-Dioulasso ainsi que les structures rattachées sont les structures pilotes de mise en œuvre de l'assurance-maladie universelle.

Le directeur général du Centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouédraogo, Ousmane Néré, a fait savoir que les établissements publics de santé sont en phase avec la signature de convention. Il a rassuré, quant à la charge de travail, que les établissements publics de santé sont disponibles et prêts, très engagés pour que le RAMU soit une réussite.