Burkina Faso: Gouvernement Rimtalba II - Zoom sur les deux nouveaux membres du gouvernement

Le gouvernement remanié, le 12 janvier 2026, du Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, fort de 22 membres, enregistre deux nouveaux ministres. Il s'agit du ministre de l'Enseignement secondaire et de Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana et de la ministre des Sports de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Lydie Djouma Pikbougoum.

C'est l'enseignant-chercheur en littérature orale, Moumouni Zoungrana, qui a désormais la lourde charge de conduire la mission assignée au ministère de l'Enseignement secondaire de la Formation professionnelle et technique. En effet, il est l'un des deux nouveaux ministres admis au sein de l'Exécutif burkinabè à l'issue d'un remaniement ministériel intervenu, le 12 janvier dernier. L'homme de 53 ans, titulaire d'un doctorat en littérature orale de l'université Joseph-Ki-Zerbo est bien connu du public pour ses analyses lors des débats télévisés.

Né en 1973, M Zoungrana entame ses études primaires à Sabcé, ses études secondaires au CEG de Kongoussi et au Lycée Bogodogo de Ouagadougou où il obtient son baccalauréat en 1995. Admis au concours des instituteurs, il va allier vie professionnelle et études universitaires jusqu'à son doctorat.

L'homme est donc averti du système éducatif. Sa riche expérience dans le secteur de l'enseignement et ses multiples publications scientifiques seront sans doute des atouts pour le nouveau chef du département en charge de l'enseignement secondaire pour atteinte des missions à lui assignées par les hautes autorités.

Une technicienne aguerrie au département en charge des sports

Professeur certifié d'éducation physique et sportive, Annick Lydie Djouma Pikbougoum, avant sa nomination dans le gouvernement comme ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, était chargée de mission au cabinet du ministre de l"Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Titulaire d'un master professionnel en management des organisations sportives, Mme Pikbougoum a occupé plusieurs postes de responsabilité depuis 2006.

Elle a été successivement directrice des sports de compétition au ministère des Sports et des loisirs en 2006, puis directrice de sport de haut niveau de 2007 à 2011, dans le même département.

Nommée administrateur au conseil d'administration de l'Office de gestion des infrastructures sportives (OGIS) de 2008 à 2010, la ministre chargée des sports dans le gouvernement Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo II a été directrice adjointe de l'Institut des Sciences du Sport et du Développement humain (ISSDH) de mai 2017 à décembre 2020.La ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a été une joueuse de haut niveau de handball, notamment en première division et dans l'équipe nationale.

Après sa carrière de joueuse, elle a mis ses compétences et son expertise en tant qu'entraineur de plusieurs équipes senior Dame comme celles de l'AS-SONABHY, l'AS-SONABEL et la LONAB Handball club. Directrice exécutive de Spécial Olympics Burkina : sport pour personnes ayant un handicap intellectuel, Mme Pikbougoum a conduit la délégation du Burkina aux jeux mondiaux de Dublin, Athènes, Los Angeles, Abu Dahbi, d'hiver de Graz et Berlin.