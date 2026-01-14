Burkina Faso: Barrage de Soum - Un projet de pisciculture pour une retraite digne des militaires lancé

Le ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, en collaboration avec celui de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques a lancé officiellement les activités piscicoles sur le plan d'eau du barrage de Soum, mardi 13 janvier 2026, dans la commune de Nanoro. La cérémonie a également été marquée par la remise de cages flottantes aux militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la coopération entre le ministère de la Guerre et de la Défense patriotique et celui de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques avec le lancement officiel du volet halieutique de leur convention-cadre signée, le 6 août 2024.

La convention-cadre a abouti à la mise en œuvre d'un projet visant la reconversion socio-économique des militaires en instance de retraite, à travers la pisciculture en cages flottantes au barrage de Soum, une localité, située dans la région de Nando. Le mardi, 13 janvier 2026, les représentants des deux départements ministériels étaient sur le site pour lancer officiellement les activités piscicoles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En effet, cette première phase, financée à 1,2 milliard FCFA par le Projet de résilience et de la compétitivité de l'élevage (PRECEL), concerne 61 membres des Forces de défense et de sécurité (FDS) admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Au total, 122 cages flottantes ont été distribuées lors du lancement officiel du programme de reconversion des FDS à la retraite. Pour le directeur général des ressources halieutiques, Moustapha Alassane Tassembedo, chaque bénéficiaire a reçu un kit complet comprenant deux cages flottantes, huit tonnes d'aliments pour poissons et 24 000 alevins, pour une valeur estimée à 10 millions de francs CFA par promoteur.

La cérémonie a été marquée également par l'installation symbolique d'une cage de 12 000 alevins. Selon les projections, de l'avis de M. Tassembedo, chaque cage devrait permettre de produire environ trois tonnes de poissons par cycle, soit six tonnes avec deux cycles de production par an.

A l'échelle du programme, près de 700 tonnes de poissons sont attendues, représentant un chiffre d'affaires estimé à 1,4 milliard de francs CFA. « Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique portée par le ministère en charge des ressources animales et halieutiques.

Le projet cible environ 100 FDS qui partent à la retraite sur trois sites stratégiques que sont les barrages de Samandeni, Soum et Bagré », a-t-il souligné. Selon les estimations, a-t-il renchéri, chaque cage devrait générer une marge nette comprise entre 1,6 et 1,7 million de francs CFA en seulement quatre à six mois d'élevage.

Le Secrétaire général (SG) du ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, l'intendant colonel-major Yamba Leonard Ouoba a salué l'engagement du ministère en charge des ressources animales et halieutiques dans la mise en œuvre de cette convention qui ambitionne de contribuer durablement à la souveraineté alimentaire du Burkina Faso, tout en offrant des perspectives d'avenir aux FDS en fin de carrière. Pour lui, ce programme se veut un véritable projet de vie pour les militaires à la retraite, leur permettant de rester actifs et économiquement autonomes.

Un appel à la responsabilité des bénéficiaires

S'adressant aux bénéficiaires, l'intendant colonel -major Yamba Leonard Ouoba les a invités à saisir pleinement cette opportunité et faire preuve d'une gestion exemplaire des ressources mises à leur disposition.

Le coordonnateur du PRECEL, Bernard Ismael Konkobo, a souligné l'importance du projet dont l'objectif principal est de renforcer la résilience des FDS durant cette période de transition cruciale qu'est le passage à la retraite. Aussi, Il a invité les bénéficiaires à faire bon usage des kits qui leur sont remis, soulignant que cette opportunité s'inscrit dans la vision étatique de souveraineté alimentaire.

Car, pour lui, la pisciculture représente en effet un secteur porteur, capable de générer des revenus durables tout en contribuant à la diversification de l'offre alimentaire nationale. Les bénéficiaires, quant à eux, se sont réjouis de l'initiative des deux départements. Leur représentant, Tasseré Gamené, a remercié les plus hautes autorités du pays pour ce geste visant à redonner une nouvelle vie à ces collègues admis à la retraite.