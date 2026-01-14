Gambie: Le Comité Olympique National du pays soumet les athlètes aux premiers tests anti-dopage

Le Comité Olympique National de la Gambie a conduit avec succès les premiers tests contre le dopage en Gambie. Le Comité Olympique National de la Gambie ambitionne la mise en place d'un système anti-dopage immuable qui survivra aux aléas du temps.

« La mise en place de ce système est un succès majeur sans précédent pour le Comité Olympique National de la Gambie, » a déclaré Mr Bai Dodou Jallow, le président du Comité Olympique National de la Gambie

« Ces premiers tests ont été conduits avec succès grâce à la participation active et au leadership éclairé du président de la Commission Anti-dopage du Comité Olympique National de la Gambie, Dr Omar Jagne, président-directeur exécutif d'Africmed International Hospital, » at-il révélé.

Dr Jagne, expert médical de renom, et son équipe, ont joué un rôle primordial dans la mise en place intégrale du processus, garantissant ainsi que tous les athlètes ont été testés conformément aux règles et lignes directrices de l'Agence Internationale de Lutte Contre le Dopage.

Selon le président du Comité Olympique National de la Gambie, le Dr Omar Jagne, en sa qualité de président de la Commission Anti-dopage, nourrit l'ambition de rehausser le statut du Comité Olympique National de la Gambie afin qu'il puisse atteindre un niveau jamais égalé dans la promotion du sport en Gambie.

Mr Jallow a également révélé que l'une des taches du Dr Omar Jagne au cours de son mandat de président de la Commission Antidopage, est de propager les informations, former et éduquer les populations sur le système anti-dopage. Il est également à pied d'oeuvre, et ce, constamment, pour conduire des investigations. Il conduira des tests tant sur les athlètes nationaux que sur les athlètes internationaux, a déclaré Mr Jallow.

Il a poursuivi pour dire que cette opération est un grand succès pour la communauté sportive car le pays regorge désormais d'un système contre le dopage fiable et performant. Le but ultime de ce système est de guider et protéger les athlètes en vue de booster leurs talents et maintenir un haut niveau d'intégrité dans le sport, selon Mr Jallow.

« Je n'ai aucun doute que cette initiative permettra de générer et de maintenir un environnement sain, équilibré, et propice à la pratique du sport dans nos communautés, » a déclaré le président du Comité Olympique National de la Gambie

Il a exprimé sa confiance qu'avec le Dr Jagne, la Gambie est garantie de connaitre des succès inégalés lors des compétitions sportives à venir.

La participation du Dr Jagne dans le processus conduisant à la mise en oeuvre réussie des premiers tests anti-dopage en Gambie est hautement saluée et reconnue, a-t-il déclaré, sollicitant le Dr Jagne pour qu'il poursuive cette oeuvre noble, et ce, pour la promotion et la progression du sport dans notre pays.

Mr Jallow a également exhorté les athlètes à suivre les conseils et recommandations de la Commission Antidopage du Comité Olympique National de la Gambie

Pour sa part, le Dr Jagne, président de la Commission Antidopage du Comité Olympique National de la Gambie, a manifesté sa joie et son enthousiasme suite à la réussite de la mise en oeuvre du premier système anti-dopage en Gambie.

Il a qualifié la mise en oeuvre du système anti-dopage de succès majeur et a déclaré qu'elle symbolise l'engouement du Comité Olympique National de la Gambie pour la mise en place de ce système en Gambie, et ce, afin de veiller à ce que les athlètes puissent exprimer leurs talents dans un environnement sportif sain et équilibré.

L'objectif, il a observé, est d'aider et de protéger les athlètes contre l'utilisation de substances dangereuses qui pourraient mettre leurs carrières et leurs vies en danger.

« Il existe des lois contre le dopage, » a révélé le Dr Jagne. « Il existe approximativement 11 à 12 infractions liées au dopage qui ont été cataloguées par l'Agence Internationale de Lutte Contre le Dopage.

Il a ajouté: « Un nombre considérable de personnes pense que le dopage consiste uniquement à consommer des substances capables de stimuler les performances des athlètes : mais ce n'est nullement le cas. »

Le Dr Jagne a également saisi l'opportunité de louer l'équipe dirigeante du Comité Olympique National de la Gambie pour leur soutien et encouragement constants dans le processus de mise en place de la Commission Anti-dopage de la Gambie.