Togo: Stop au trafic de bois

14 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Les autorités de la région des Plateaux ont lancé une série d'opérations de contrôle pour mettre fin à l'exploitation anarchique des ressources forestières, un fléau qui menace la biodiversité et accélère le changement climatique.

Les descentes inopinées menées dans plusieurs forêts de la région ont permis d'interpeller des individus en flagrant délit de coupe illégale de bois.

Des camions transportant illégalement du charbon de bois ont également été saisis, notamment au niveau des forêts classées de la région, des zones protégées.

Face à l'ampleur du phénomème, le gouvernement a décidé de durcir le ton. Les pouvoirs publics mettent en garde tous les exploitants de bois et les transporteurs contre ces pratiques frauduleuses.

Ces opérations s'inscrivent dans la volonté des pouvoirs publics de faire respecter la réglementation en vigueur sur la gestion des ressources forestières. L'objectif est double : préserver la biodiversité et renforcer la lutte contre la dégradation de l'environnement.

Les forêts classées constituent des sanctuaires indispensables pour l'équilibre écologique du pays, et leur protection est devenue une priorité.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.