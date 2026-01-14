Togo: Une meilleure gouvernance locale

14 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

L'Agence nationale de formation des collectivités territoriales (ANFCT) a organisé mardi une session destinée aux maires et conseillers municipaux de la préfecture des Lacs, axée sur la protection des données personnelles et la gouvernance locale.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme national de formation des acteurs locaux sur les enjeux de la décentralisation.

Ces formations auront un impact direct sur l'application de la politique gouvernementale de développement des territoires.

D'autres sessions de même nature sont prévues à travers le pays dans les semaines à venir.

