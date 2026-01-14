Sénégal: Bassirou Diomaye Faye salue 'la constance de l'estime' du Koweït pour le Sénégal

Dakar — Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a salué "la constance de l'estime" du Koweit envers le Sénégal après un séjour de 48 heures ponctué, selon lui, par "des échanges d'une grande qualité, porteurs (...) d'une volonté commune de hisser davantage les relations d'amitié et de coopération" entre les deux pays à "un niveau stratégique plus élevé".

"Je repars du Koweït profondément touché par la constance de l'estime portée au Sénégal et convaincu que les bases sont désormais solidement posées pour un partenariat renforcé, au service de la paix, du développement et de la prospérité partagée de nos deux peuples", a écrit le Président Faye sur le réseau social X.

Il a exprimé sa "profonde gratitude à Son Altesse l'Émir de l'État du Koweït, Cheikh Mishaal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, ainsi qu'à l'ensemble des autorités koweïtiennes, pour l'accueil chaleureux, fraternel et empreint de haute considération qui a été réservé à (sa) délégation et à (lui)-même".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, "cette visite a été marquée par des échanges d'une grande qualité, porteurs de sens, de mémoire partagée et d'une volonté commune de hisser davantage les relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'État du Koweït à un niveau stratégique plus élevé".

Le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé, mercredi, à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) après un séjour de 48 heures au Koweït, a annoncé la présidence sénégalaise.

Il va participer à la Semaine de la Durabilité, grand rendez-vous international consacré à la transition énergétique, au développement durable et à l'innovation prévu aujourd'hui et demain.