Sénégal: Après le Koweït, Bassirou Diomaye Faye est à Abu Dhabi

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé, mercredi, à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) après un séjour de 48 heures au Koweït, a annoncé la présidence sénégalaise.

Sur le réseaux social X, la présidence signale que le chef de l'Etat a quitté le Koweït, au terme d'une visite officielle de deux jours.

"Il est arrivé à Abu Dhabi, où il participe à la Semaine de la Durabilité, grand rendez-vous international consacré à la transition énergétique, au développement durable et à l'innovation", ajoute la même source.

Le président Faye est arrivé, lundi, en début de soirée au Koweït, où il été accueilli avec les honneurs par Son Altesse le prince héritier Cheikh Sabah Khaled Al Ahmad Al Sabah, Son Altesse le Premier ministre Cheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, ainsi que par le chef de la mission d'honneur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours de son séjour, Bassirou Diomaye Faye "a été accueilli avec les honneurs" au palais Bayan, par l'émir du Koweït, Cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Selon la présidence sénégalaise, l'entretien entre les hommes a été "marqué par la mémoire, la fraternité et la volonté partagée de renforcer un partenariat stratégique et durable entre les deux pays", le Sénégal et le Koweït.

Mardi, le chef de l'Etat a reçu en audience S.E. Cheikh Fahad Youssef Al-Saoud Al-Sabah, 1er vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur du koweïtien.

"Les échanges ont salué l'excellence du partenariat sécuritaire, l'appui du Koweït à la protection civile sénégalaise", rapporte-t-on côté sénégalais.

Bassirou Diomaye Faye a également reçu Son Excellence Cheikh Saud Salem Abdulaziz Al Sabah, administrateur délégué de la Kuwait Investment Authority, le fonds souverain koweïtien qui gère les excédents budgétaires de l'État koweïtien, liés principalement aux exportations d'hydrocarbures.

Selon la présidence sénégalaise, "les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat économique et l'accroissement des investissements koweïtiens au Sénégal".

Le président sénégalais s'est par la suite entretenu avec Son Altesse Cheikh N. Al-Mohammad Al Ahmad Al-Sabah, ancien Premier ministre du Koweït et "ami de longue date du Sénégal".

Les deux hommes ont salué "l'excellence des relations bilatérales et appelé à un renforcement des partenariats entre les secteurs privés des deux pays".

La présidence sénégalaise signale que le chef de l'Etat a clôturé la journée du mardi par une rencontre chaleureuse avec la communauté sénégalaise établie au Koweït, "saluant son engagement exemplaire et son attachement indéfectible à la Nation".