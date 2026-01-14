Afrique: La demi-finale Sénégal-Egypte et la nouvelle affaire Farba Ngom en vedette dans les journaux

Dakar — La première affiche des demi-finales de la 35ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) opposant les Lions du Sénégal aux Pharaons d'Egypte et les nouvelles accusations contre le député Mouhamadou Ngom dit Farba sont parmi les sujets les plus en vue dans les quotidiens reçus, mercredi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Le match Sénégal-Égypte est prévu ce mercredi à partir de 17 heures au Grand stade Ibn Batuta de Tanger.

"Entre le Sénégal et l'Egypte, portés par deux stars, Sadio Mané et Mohamed Salah, une place de finale est en jeu. Les Egyptiens qui ont perdu leurs dernières confrontations face aux Lions du Sénégal auront à coeur de prendre leur revanche", rapporte Source A, affichant à la Une "Le match Egypte-Sénégal, revanche ou confirmation".

Vox Populi rappelle que "le Sénégal a privé de gloire l'Egypte à deux reprises, lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021 et aux barrages des qualifications à la Coupe du monde 2022".

"Pour ce choc de titans en demi-finale de la CAN, ce mercredi à partir de 17 heures au Grand stade Ibn Batuta de Tanger, le champion d'Afrique 2021 est résolument déterminé à confirmer sa suprématie. Une tâche qui ne sera pas du tout facile. En ce sens que les Egyptiens sept fois champions d'Afrique, ne rêvent que d'une revanche", ajoute le journal.

WalfQuotidien évoque "un duel pharaonique pour les Lions", notant que "l'Egypte jouera à fond la demi-finale devant le Sénégal, ce mercredi au stade Ibn Batuta de Tanger".

Selon Walf, "le sélectionneur des Pharaons et ses joueurs sont déterminés à accéder en finale tandis que pour les Lions du Sénégal, il faudra tout simplement battre l'adversaire Egyptien s'ils veulent continuer à disputer cette 35ème édition de la Coupe d'Afrique des nations".

"Lions-Pharaons, face à face pour le sommet", titre Sud Quotidien.

La même publication revient sur les nouvelles accusations brandies par la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall, contre Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, en détention préventive dans une affaire présumée de blanchiment de capitaux.

La garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yassine Fall, a annoncé, mardi, à Dakar, l'ouverture d'une enquête concernant le député Mouhamadou Ngom, dit Farba, pour le délit présumé de "trouble à l'intégrité de la justice et à l'ordre public", à la suite de la découverte de deux téléphones portables dans sa cellule de prison.

Mme Fall a donné une conférence de presse au cours de laquelle elle a accusé M. Ngom, maire d'une commune située dans la région de Matam (nord), de "diffusion de procès-verbaux confidentiels", de "partage de contenus pornographiques" et d"'échanges relatifs à des manoeuvres politiques susceptibles de troubler l'ordre public".

"Cette prise de parole fait suite à des faits jugés d'extrême gravité survenus en milieu carcéral et impliquant le détenu Mouhamadou Ngom", indique Sud Quotidien, ajoutant pour la ministre, "ces faits sont susceptibles aussi de porter atteinte à l'intégrité de la justice et à l'ordre public".

Selon le quotidien L'As, "de nouvelles charges pèsent sur le député maire de Agnam, poursuivis depuis le 27 février 2025, pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur des deniers publics pour des montants de plus de 123 milliards de francs CFA et complicité d'abus de biens sociaux".

"Le mis en cause, selon Yassine Fall, aurait été trouvé en possession de deux téléphones portables, en violation de la loi, ayant permis d'échanger avec des responsables de politiques, des patrons de presse et de partager des contenus à caractère pornographique", rapporte le journal.

Le Soleil parle de la "nouvelle affaire Farba Ngom", relevant que "malgré son placement sous mandat dépôt, le député Farba Ngom a été en communication téléphonique avec des responsables politiques, des hommes de médias". "Des faits jugés d'une extrême gravité par le ministre de la Justice, qui évoque des soupçons de complot et annonce des enquêtes approfondies, susceptibles de déboucher sur de nouvelles poursuites judiciaires", ajoute le quotidien national.

"Le grand déballage de Yassine Fall", dit Vox Populi. "Yassine crée une affaire dans l'affaire", ironise de son côté le journal Le Quotidien, estimant que "les détails révélés par la ministre dressent le portrait d'une détention sous haute influence, mettant à mal l'étanchéité des murs de la prison et l'éthique de certains auxiliaires de justice si les faits annoncés s'avèrent".

Pour la publication, "cette sortie effectuée au lendemain du refus de la libération provisoire du député des Agnam, soulève des interrogations".