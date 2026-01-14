Sénégal: 'Solurem' - Un inspecteur de l'éducation salue une expérimentation porteuse

Abdoulaye Faye, inspecteur en service à la Direction de l'enseignement élémentaire, a salué, mardi, à Diamniadio, les résultats de l'expérimentation du projet Solution numérique de remédiation et de soutien scolaire école-maison (SOLUREM), estimant qu'elle a permis aux élèves ciblés de surmonter certaines difficultés et de devenir plus performant en lecture et en mathématiques.

"Les résultats ont montré une expérimentation porteuse, dans la mesure où ça nous a permis d'intégrer le numérique pour la prise en charge de la difficulté scolaire et pour les élèves qui étaient concernés, on s'est rendu compte que le dispositif de remédiation avec Solurem a permis à ces élèves de surmonter les difficultés, de devenir plus performant en lecture et en mathématiques", a-t-il déclaré.

Abdoulaye Faye intervenait en marge de l'ouverture d'un atelier consacré au bilan et à la consolidation du projet "Solurem", une initiative visant à mettre en place des outils pour évaluer les compétences des élèves de manière continue et en temps réel, en identifiant leurs difficultés et en adaptant les enseignements en conséquence.

La méthode "Solurem" permet aux enseignants de regrouper les élèves par niveau de difficultés et de proposer des ressources pédagogiques adaptées à chaque groupe et créer un espace de communication entre les enseignants, les élèves, les parents et les inspecteurs pour favoriser le suivi et le soutien des élèves.

"Le projet Solurem, c'est la solution numérique pour la remédiation et le soutien scolaire école-maison. Ça permet d'identifier les difficultés auxquelles les élèves sont confrontées, de bâtir la remédiation sur la base du niveau réel des élèves, les accompagner pour leur permettre de surmonter ses difficultés et de devenir plus performant dans les enseignements apprentissage", a expliqué M. Faye.

Il a rappelé que la phase pilote a concerné l'inspection d'académie de Kolda à raison de 10 écoles par inspection de l'éducation et de la formation et les inspections d'éducation et de la formation relevant de l'académie de Kaffrine.