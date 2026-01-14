Sénégal: Des acteurs veulent le démarrage de la campagne d'exportation avant le nouvel an chinois

Diamniadio — Des exportateurs de graines d'arachide exhortent le gouvernement à faire démarrer la campagne d'exportation, notamment vers la Chine, avant le mois de février, correspondant au nouvel an dans ce pays asiatique, une période marquée généralement par un ralentissement des activités économiques, disent-ils.

"Les exportations agissent sur une fenêtre sur le marché chinois. Bientôt le nouvel an chinois au mois de février", période pendant laquelle "les Chinois restent un mois quasiment sans activité en période de fête, marquée par un ralentissement des activités dans ce pays", a indiqué Cheikh Ahmadou Bamba Fall, un des membres du Collectif des acteurs de la filière arachidière du Sénégal.

M. Fall intervenait en marge d'une rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce, mardi, en présence de plusieurs acteurs du secteur ainsi que des partenaires stratégiques.

La réunion visait à partager les décisions prises par le gouvernement concernant les exportations de graines d'arachide.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Cheikh Ahmadou Bamba Fall, en perspective du nouvel an chinois, les exportateurs de graines d'arachide vers ce pays asiatique souhaitent que le gouvernement puisse effectivement autoriser le démarrage des exportations. "Ce qui permettra à nos partenaires chinois d'être dans les dispositions", a-t-il indiqué.

"Nous nous réunissons ce matin pour acter les décisions qui ont été prises par le gouvernement qu'on félicite dans ses engagements pour trouver des solutions liées à la problématique des exportations", a ajouté l'exportateur de graine d'arachide.

La rencontre a permis aussi aux opérateurs de s'engager à exporter entre 300.000 et 400.000 tonnes d'arachide et surtout à respecter le prix planché fixé par le gouvernement. "Nous avons rassuré le gouvernement que les exportations n'ont, par le passé, jamais eu un problème de volume", a-t-il indiqué.

En contrepartie, a poursuivi M. Fall, les exportateurs attendent du gouvernement "une facilitation à tout point de vue, parce que nous sommes dans une période urgente, notamment pour les producteurs, car on note parfois un phénomène de pluies (hors saison) qui peut détériorer leurs productions".