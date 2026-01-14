Sénégal: Bakel - Le programme REZO veut améliorer les conditions de vie dans les zones frontalières

14 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bakel — L'Agence régionale de développement (ARD) de Tambacounda (est) a lancé mardi un programme visant à améliorer les conditions de vie des populations de six communes du département de Bakel, à travers la réhabilitation des infrastructures, l'assainissement, l'accès à l'électricité et à l'eau potable.

Ce programme de renforcement de la résilience dans les zones frontalières (REZO) est piloté par l'agence allemande de coopération internationale GIZ.

Il bénéficie d'un financement de l'Union européenne estimé à 30.7 millions d'euros, soit plus de 20 milliards de francs CFA, dont une contribution du ministère fédéral allemand pour la coopération internationale.

"C'est un programme qui, de manière globale, prévoit de renforcer la résilience, mais sur plusieurs composantes [...] On a signé un contrat de subvention avec la GIZ et dans ce contrat de subvention, nous devons réhabiliter des infrastructures dont des postes de santé, électrifier des écoles, réaliser des latrines et aider à l'accès à l'eau potable", a expliqué Mamadou Fadé, chef d'antenne de l'ARD à Bakel.

Les communes de Ballou, Bélé, Kidira, Gathiary, Médina Foulbé et Sadatou sont les bénéficiaires de ce programme dont un des volets consiste à accompagner ces zones dans le "renforcement de la gouvernance, à travers des mécanismes de coopération et de responsabilisation des populations".

"Dans ce cas, nous comptons mettre en place des structures de gestion, former les acteurs sur la dynamique organisationnelle afin de les aider à pouvoir assurer une gestion pérenne et responsable des structures qui vont être réhabilitées", a ajouté M. Fadé, soulignant l'existence d'un volet entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes dans le projet.

Le choix porté sur ces communes frontalières s'explique par les "défis d'énormes" que rencontrent les habitants des collectivités concernées, liés à l'emploi des jeunes, à l'analphabétisme et à l'insuffisance d'infrastructures sociales de base, a de son côté relevé Fatoumata Ndiaye, conseillère technique en résilience à la GIZ, pour le compte du programme renforcement de la coopération frontalière.

"Vu ces défis, on a prévu, en collaboration avec l'ARD, de réhabiliter certaines infrastructures sociales de base. Ces structures qui sont proches des frontières vont être bénéfiques pour les communautés sénégalaises et maliennes. Ce qui permettra de favoriser la cohésion et le dialogue entre les deux peuples", a conclu Mme Ndiaye.

