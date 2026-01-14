Maroc: Le GOHA International signe un important accord de partenariat avec la chambre du commerce du pays

Le président du groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA International), Chérif Mohamed Abdallah a poursuivi cette semaine sa tournée internationale de mise en relation et de transfert de technologie entre les membres et sympathisants de son organisation et les hommes d'affaires des pays traversés par l'étape du Maroc.

Cette étape a été marquée par la signature d'un accord de partenariat ce mardi 13 janvier 2026 à Casablanca entre le GOHA International et la Chambre de commerce du Maroc. Ce présent partenariat a pour objet de définir le cadre général de coopération et de collaboration entre cette Chambre de commerce et le GOHA INTERNATIONAL, en vue de Promouvoir les échanges commerciaux et les investissements; Faciliter les relations d'affaires entre les entreprises ressortissantes de la chambre et les membres de GOHA International; Encourager le développement des secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie et des activités connexes; Contribuer au transfert de technologies, au renforcement des capacités et à l'ouverture des marchés.

Les Parties conviennent de collaborer dans la limite de leurs compétences respectives, notamment dans les domaines suivants:

Promotion des échanges commerciaux

Faciliter les échanges commerciaux et les partenariats entre les entreprises ressortissantes de la Chambre et les membres de GOHA International.

Agriculture et agro-industrie

Encourager les projets de coopération, d'investissement et de valorisation dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie et du développement durable.

Mise en relation et réseautage d'affaires

Organiser conjointement des forums économiques, rencontres B2B, missions d'affaires, salons et événements de networking.

Passerelle public-privé

Favoriser les échanges entre opérateurs économiques et institutions publiques, en vue de faciliter l'accès aux marchés, aux dispositifs d'appui et aux cadres réglementaires.

Innovation, technologies et transfert de savoir-faire

Encourager le transfert de technologies, le partage d'expertise et l'innovation dans les secteurs économiques d'intérêt commun Les Parties s'engagent à échanger régulièrement des informations relatives aux opportunités d'affaires, projets d'investissement et secteurs porteurs; Soutenir l'organisation de missions économiques, rencontres professionnelles et événements de promotion économique; Accompagner, dans la mesure de leurs moyens, les entreprises souhaitant explorer de nouveaux marchés.

Avant le royaume Chérifien, le patron du GOHA International s'est rendu en Turquie, en Sierra Leone, au Libéria, en Gambie, au Sénégal et en Guinée Bissau. Chérif Mohamed Mohamed Abdallah Haidara est attendu également en Égypte, en Inde, en Chine et au Brésil.