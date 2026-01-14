Sénégal: Affaire Onas - Le procès de Cheikh Dieng renvoyé au 25 mars pour nouvelle constitution

Poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles par les sociétés Vicas et Delta, l'ancien directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Dr Cheikh Dieng, a vu ce matin, son procès renvoyé devant le tribunal correctionnel de Dakar. Le dossier a été reporté au 25 mars prochain pour la constitution de Me El Hadji Diouf, conseil de la défense.

Le procès opposant l'ancien directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Dr Cheikh Dieng, aux entreprises Vicas et Delta a été renvoyé ce matin au 25 mars prochain par le tribunal correctionnel de Dakar. Ce renvoi vise à permettre une nouvelle constitution d'avocat, en l'occurrence celle de Me El Hadji Diouf, desormais de la défense de Cheikh Dieng.

Ce dernier a été limogé de son poste à la tête de l'Onas en août 2024. Il est poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles à la suite de déclarations faites lors d'une conférence de presse tenue le 16 août, après son éviction. Mr Dieng avait accusé les sociétés Vicas et Delta d'avoir bénéficié de marchés publics attribués dans des :conditions opaques », les qualifiant de structures « téléguidées » par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

S'estimant lésées, les deux entreprises ont saisi la justice. Le 13 mars 2025, Cheikh Dieng a été attrait devant le tribunal correctionnel de Dakar. Delta et Vicas réclamaient respectivement 5 milliards de Fcfa et 200 millions de Fcfa de dommages et intérêts.

Lors d'une première phase de la procédure, le tribunal avait statué par défaut, avant que Cheikh Dieng n'obtienne un rabat du délibéré, entraînant la réouverture des débats afin qu'il puisse présenter personnellement sa défense. À l'audience de réouverture, qui a été renvoyée, il s'était présenté avec une importante documentation, affirmant disposer d'éléments probants.