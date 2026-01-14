Afrique: Chan , Mondial, CAN - Pape Thiaw, l'homme des grands défis

Victorieux du Championnat d'Afrique des Nations (Chan), Pape Thiaw, le successeur d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale A de football, a redressé une situation mal embarquée en qualifiant le Sénégal au Mondial 2026. Le nouveau défi du sélectionneur national est de remporter la Coupe d'Afrique, avant de penser à la conquête du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

TANGER - Pape Thiaw est à deux matchs de marquer définitivement l'histoire du football sénégalais et africain. Le sélectionneur national, après être parvenu à hisser le Sénégal dans le dernier carré, ce qui n'était pas évident, jouera, le mercredi 14 janvier 2026, une place en demi-finale contre l'Égypte. Et une éventuelle finale à remporter au soir du dimanche 18 janvier 2026 contre le vainqueur du choc Maroc - Nigeria. Mais, avant de penser à soulever le trophée continental, il faut d'abord se débarrasser de l'obstacle Égypte. Pape Thiaw, habitué à relever les défis dans sa jeune carrière d'entraîneur, sait ce qu'il doit faire. Nommé sélectionneur d'une équipe nationale locale sénégalaise en 2021, il a su la ramener à la vie. Après plusieurs éliminations successives, notamment face à la Guinée, il a réussi à qualifier le pays au Chan 2023 en Algérie.

Là encore, l'ancien international a réalisé des performances inédites pour un coach sénégalais. Il est parvenu à hisser le Sénégal en finale après des succès sur la Côte d'Ivoire (1-0), la Rd Congo (3-0), la Mauritanie (1-0) et Madagascar (1-0). Face au pays organisateur, l'Algérie, en finale, devant ses dizaines de milliers de fans acharnés et déterminés à pousser leur 11 national à la victoire, Pape Thiaw avait en face de lui une montagne à escalader.

Aidé par des joueurs déterminés et dopés par la rage de leur coach, il a piégé les « Fennecs » devant leur public. Pendant 120 minutes, les Algériens n'ont pas pu déstabiliser le bloc mis en place par l'enfant de Niarry Tally. À la séance fatidique des tirs au but, le Sénégal s'est montré plus adroit (5-4). Pape Thiaw, porté en triomphe par ses joueurs, était loin de s'imaginer que sa carrière allait arriver à un niveau bien plus élevé. Dix-huit mois après, l'ancien joueur du Fc Metz a été porté à la tête de la sélection nationale A, en remplacement d'Aliou Cissé en fin de contrat. À ce moment, la campagne de qualification à la Can « Maroc 2025 » ne se passait pas de la meilleure des façons.

Tenu en échec à Dakar par le Burkina Faso (1-1), le Sénégal souffre face à des formations comme le Burundi qu'il parvient à battre difficilement (1-0) à Bujumbura, sur un coup franc de Sadio Mané dans les ultimes instants. Arrivé en sapeur-pompier pour créer l'électrochoc, Pape Thiaw rassure. Le Sénégal aligne 5 succès de rang contre le Malawi (4-0, 1-0), le Burkina Faso (1-0), le Burundi (2-0). Les « Lions » déboulonnent les « Étalons » du Burkina de la première place du groupe et valident leur qualification à la Can « Maroc 2025 ». Pape Thiaw, qui a entretemps été confirmé à la tête de la sélection nationale, avait un autre défi plus élevé : qualifier le Sénégal à une troisième Coupe du monde d'affilée après 2018 et 2022. Dans une poule compliquée où les « Lions » étaient tutoyés par le Soudan et surtout la Rd Congo, il fallait rugir.

Après un accroc face au Soudan (0-0), à Benghazi en Libye, les « Lions » ont fait un parcours sans faute en battant le Togo (2-0) et le Soudan (2-0). Malgré l'enfer promis à Kinshasa par la Rd Congo, Pape Thiaw a poussé ses hommes au dépassement. Sadio Mané et ses coéquipiers se sont surpassés pour renverser les « Léopards » chez eux (3-2) après avoir été menés 2-0. Cette victoire a permis au Sénégal de prendre la tête du classement. Mais il fallait rester concentré jusqu'au bout pour ne pas rater le Mondial 2026. Cela s'est terminé en beauté avec deux larges victoires contre le Soudan du Sud à Juba (0-5) et la Mauritanie à Dakar (4-0). Un nouvel objectif atteint pour le successeur d'Aliou Cissé. L'actuel entraîneur de la Libye est le maître d'œuvre de l'unique titre continental remporté par le Sénégal en 2022 au Cameroun.

C'est aussi un nouveau défi pour Pape Thiaw dont l'ambition est d'accéder en finale et offrir au Sénégal sa deuxième couronne continentale. Il n'y a plus que deux étapes à franchir pour y arriver. S'attaquer ensuite au Mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, du 11 juin au 19 juillet, avec comme premier match, la France que Pape Thiaw et ses coéquipiers avaient fait chuter, il y a 24 ans, en Corée du Sud et au Japon. Cette fois-ci, à la place du défunt Bruno Metsu sur le banc, c'est lui qui aura la possibilité d'assommer les « Coqs ». Encore un challenge de plus à relever.