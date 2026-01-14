Afrique: Les « Pharaons » dernier obstacle sur la route de la finale

Sacré lors de la Can au Cameroun, le Sénégal convoite une deuxième étoile cette année. L'équipe de Pape Thiaw, qualifiée en demi-finale après sa victoire sur le Mali (1-0), devra franchir un autre obstacle : l'Égypte. Les deux équipes s'étaient croisées en finale de la Can 2021 et les « Lions » avaient eu le dernier mot. S'ils veulent disputer une nouvelle finale, ils devront encore rééditer la performance du 6 février 2022, à Yaoundé.

RABAT - La demi-finale qui mettra aux prises le Sénégal et l'Égypte, ce mercredi, à Tanger, vaudra bien le déplacement. Ce remake de la finale de la Can 2021 promet d'être âprement disputé entre ces deux équipes qui visent la couronne ; elle serait une deuxième pour les « Lions » et une huitième pour les « Pharaons ». Sénégalais et Égyptiens vont donc se livrer une bataille âpre pour être au rendez-vous le 18 janvier prochain. Les hommes de Hossam Hassan qui ont déchu la Côte d'Ivoire, un des sérieux prétendants au sacre, de sa couronne ont envoyé un signal fort à leurs adversaires. Mais face au Sénégal, ils devront s'attendre à une autre paire de manches, car Sadio Mané et ses coéquipiers ont prouvé, depuis le début de la compétition, qu'ils disposaient d'arguments pour tenir tête à n'importe quelle équipe.

L'Égypte en est bien consciente. Ce duel prometteur entre les deux équipes qui se retrouvent pour la deuxième fois en demi-finale après 2006, sera leur sixième en phase finale de Can. Le Sénégal garde un ascendant psychologique pour avoir battu à trois reprises son adversaire (1-0 en 1986, 1-0 en 2002 et 5tab4 en 2022) contre seulement deux défaites concédées (0-1 en 2000 et 1-2 en 2006).

Les souvenirs sont encore vifs avec la finale de la Can 2021, le 6 février 2022, au Cameroun, marquée par une victoire du Sénégal qui avait brisé le rêve des « Pharaons » de remporter une huitième couronne. Cette demi-finale s'annonce ainsi comme une revanche historique pour l'Égypte que le Sénégal avait aussi privé d'une participation à la Coupe du monde 2022, au Qatar. Après un parcours sans faute, l'équipe de Pape Thiaw espère terminer en beauté la compétition et s'avancera en pleine confiance face au bourreau des champions d'Afrique qu'il devra écarter de son chemin. Et seule une victoire permettra aux « Lions » de poursuivre leur rêve.