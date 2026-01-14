Sénégal: Sicap Mbao - La police démantèle un réseau de prostitution clandestine

À la suite d'un renseignement opérationnel, le Poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a mené, lundi 12 janvier 2026, une descente ciblée dans une chambre de location du quartier. L'opération a permis de mettre fin à des activités de prostitution clandestine et de proxénétisme, avec l'interpellation de trois personnes.

Le Poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé au démantèlement d'un réseau de prostitution clandestine, de proxénétisme et d'incitation à la débauche opérant dans le quartier de Sicap Mbao. L'opération a abouti à l'arrestation des principaux mis en cause : deux femmes et un jeune homme. Leur interpellation fait suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état d'activités suspectes menées par une jeune femme et ses complices, qui recevaient des clients de jour comme de nuit dans une chambre de location, transformant les lieux en espace de débauche.

Afin de vérifier ces informations, les forces de l'ordre ont effectué une descente inopinée, le lundi 12 janvier 2026, dans la chambre concernée, située à Sicap Mbao, à proximité de l'OCB. Sur place, les enquêteurs ont surpris deux jeunes femmes dévêtues en compagnie d'un client. Une fouille des lieux a permis la saisie de plusieurs paquets de préservatifs, des lubrifiants, de la crème de karité, un paquet de cigarettes ainsi que quatre briquets.