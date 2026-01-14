Afrique: CAN 2025 - Des demi-finales de rêve avec les sept derniers Ballons d'Or africains

Les deux demi-finales de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sont désormais connues. La première opposera le Sénégal à l'Égypte, tandis que la seconde verra s'affronter le Maroc et le Nigéria.

Au terme d'intenses quarts de finale, quatre grandes nations du football africain se sont qualifiées pour le dernier carré : le Sénégal, l'Égypte, le Maroc et le Nigéria. Ces affiches promettent du spectacle et une haute intensité.

Le mercredi 14 janvier 2026, à 17h00, le Sénégal et l'Égypte livreront un énième duel de prestige pour une place en finale. À 20h00, le pays hôte, le Maroc, affrontera le Nigéria, finaliste malheureux de la dernière édition. Deux rencontres explosives, véritables matchs couperets, attendent les passionnés du ballon rond.

Des étoiles à profusion

Ces quatre sélections réunissent à elles seules les sept derniers Ballons d'Or africains. En 2017, l'Égyptien Mohamed Salah remportait la distinction, avant de récidiver en 2018. Son coéquipier à Liverpool, Sadio Mané, lui a succédé en 2019, puis de nouveau en 2022, après le sacre du Sénégal à la CAN.

En 2023, le Nigérian Victor Osimhen a été récompensé pour sa saison exceptionnelle avec Naples, avant que son compatriote Ademola Lookman ne soit couronné en 2024. Et, à la veille de cette CAN 2025, c'est le capitaine marocain Achraf Hakimi qui a décroché le prestigieux trophée, devenant le Ballon d'Or africain 2025.

Ces distinctions individuelles symbolisent la densité de talent et la rivalité sportive qui animent ces quatre nations.

Le sommet du football africain

Jamais le dernier carré d'une CAN n'avait réuni autant de stars et de trophées individuels. Ces demi-finales s'annoncent comme un festival de football, où les plus grands noms du continent tenteront de mener leurs équipes vers le Graal.

Rendez-vous donc le mercredi 14 janvier : au Grand Stade de Tanger, les Lions du Sénégal affronteront les Pharaons d'Égypte, avant que les Lions de l'Atlas ne croisent les Super Eagles au stade Moulay Abdallah de Rabat.

Une double affiche royale pour un carré d'or africain.