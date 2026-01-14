Maroc: Marché 'actions' - Des perspectives globalement favorables en 2026

Le marché boursier marocain conserve des perspectives globalement favorables pour l'année 2026, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

"Si les niveaux de valorisation appellent à la prudence sur certaines valeurs, les perspectives demeurent globalement favorables, avec un marché appelé à consolider ses acquis et à s'inscrire dans une trajectoire de croissance plus qualitative et durable", indique BKGR dans sa publication "Annuel Strategy 2025-2026".

D'après la même source, l'analyse du marché actions marocain s'inscrit dans un environnement FANI (friable, anxiogène, non-linéaire et incompréhensible), caractérisé par une fragilité accrue des équilibres globaux, une ambiguïté sur la trajectoire macro-financière internationale, une non-linéarité des cycles économiques et boursiers et une incertitude persistante quant au rythme et au séquencement des ajustements de marché.

Dans ce contexte, la lecture du marché boursier s'inscrit dans une logique de normalisation après trois exercices de forte expansion, rapporte la MAP.

En effet, après la revalorisation significative observée en 2023-2025, la performance attendue devrait être davantage tirée par la croissance bénéficiaire, la capacité des entreprises à exécuter leurs plans stratégiques et une sélectivité accrue des investisseurs.

A court terme, une phase de prises de bénéfices pourrait intervenir autour des mois de février et de mars, à l'approche de la publication des résultats annuels 2025 dans un contexte de niveaux de valorisation élevés sur certains segments et de repositionnement tactique des portefeuilles.

Sur l'ensemble de l'année en cours, le contexte macroéconomique toujours porteur et soutenu par la poursuite des investissements structurants, la montée en charge des grands projets d'infrastructures et une dynamique domestique toujours favorable, devraient consolider la solidité des fondamentaux du marché.

De même et dans le sillage des opérations réussies l'année dernière, la possibilité d'avènement de nouvelles introductions en Bourse en 2026 constitue un catalyseur important susceptible de dynamiser la liquidité, d'élargir la cote et de raviver l'intérêt des investisseurs.

L'éventualité de survenance de rapprochements stratégiques dans le cadre d'opérations de fusions-acquisitions peut également apporter un boost supplémentaire au marché.