Maroc: La croissance économique attendue à 4,2% au premier trimestre 2026

Après 4% au quatrième trimestre 2025, la croissance économique nationale devrait enregistrer une légère accélération au début de 2026. Elle devrait s'établir à 4,2% au premier trimestre en rythme annuel, selon les prévisions du Haut-commissariat au plan (HCP).

Cette progression serait, essentiellement, portée par les activités agricoles et tertiaires dont la contribution à la croissance économique globale devrait s'élever à +2,9 points, a fait savoir l'institution publique dans une synthèse du point de conjoncture du troisième trimestre 2025 et perspectives pour le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026.

Le secteur de la construction poursuivrait son évolution au rythme de 3,4%, après la décélération observée à fin 2025, imputable aux interruptions ponctuelles liées aux intempéries de décembre.

Plus exposée aux fluctuations de la demande extérieure, l'industrie manufacturière afficherait, à l'inverse, une croissance modérée (+3,1%), reflétant la persistance des pressions sur les marchés d'exportation, souligne le document rendu public récemment.

La même source précise que « le scénario de croissance au début de 2026 repose sur un équilibre entre des risques externes plus accentués et des leviers internes de résilience ».

D'après l'institution, le ralentissement industriel et le durcissement des contraintes réglementaires européennes pourraient peser plus lourdement sur les exportations et renforcer le déficit commercial, entraînant une croissance moins soutenue que prévu.

En contrepartie, le Haut-commissariat soutient que «des facteurs conjoncturels favorables liés à la poursuite d'un régime climatique humide en hiver et le maintien de l'investissement en infrastructures apporteraient des gains plus importants sur la demande intérieure et sur la croissance.

S'agissant toujours des perspectives de croissance de ce début d'année, l'organisme s'attend à ce que l'économie nationale évolue dans un environnement marqué par une combinaison de chocs externes et structurels.

De l'avis des experts de l'institution, la modération persistante de la demande européenne, accentuée par l'augmentation des droits tarifaires américains et l'intensification de la concurrence chinoise, continuerait de peser sur les exportations nationales.

Par ailleurs, « les entreprises exportatrices devraient faire face à un double choc réglementaire sur le marché européen, résultant de la transition vers le régime d'ajustement carbone aux frontières européennes et la mise en oeuvre d'une nouvelle législation française limitant le recours à l'offshoring dans les activités de consommation et de prospection », selon le HCP.

L'institution s'attend également à la poursuite du ralentissement de la demande extérieure, amorcé au troisième trimestre 2025 et accentué en fin d'année. Ce qui, explique-t-elle, ramènerait l'accroissement du volume des exportations nationales de biens et services à +3,9%, en variation annuelle, au lieu d'une croissance moyenne de +10,4% par trimestre au cours du dernier quinquennat.

Enfin, face à ces contraintes, le scénario le plus plausible est celui d'une résilience de la croissance économique nationale reposant, principalement, sur les facteurs internes, « avec une demande intérieure en progression continue, grâce au regain des activités agricoles et à la poursuite des faibles tensions sur les prix ».

Décélération de la croissance au troisième trimestre 2025

La croissance économique s'est établie à 4% au troisième trimestre 2025, en rythme annuel, au lieu de 4,8% et 5,5% respectivement aux premier et deuxième trimestres, selon le HCP.

« Cette inflexion a été une conséquence directe de la décélération des activités manufacturières, confrontées au cours de l'été 2025 à un tassement de la demande extérieure adressée aux industries métalliques, métallurgiques, électroniques et aux produits du textile », explique l'institution.

A l'inverse, les services non marchands et financiers, l'immobilier et l'agriculture ont continué de jouer un rôle stabilisateur, permettant de préserver un rythme d'activité globalement en hausse de 0,4 point par rapport à celui de son niveau tendanciel.

A noter que « l'expansion de l'activité a reposé, principalement, sur le soutien de la demande intérieure, malgré des signes de modération progressive », comme le relève le HCP.