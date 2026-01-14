Bénin: Un député de l'opposition accusé dans l'affaire du coup d'État avorté

Au Bénin, la justice se penche sur les suites de la tentative de coup d'État avortée du 7 décembre 2025. Mardi 13 janvier, le député d'opposition Soumaila Sounon Boké, membre du parti Les Démocrates, était le premier prévenu à comparaître devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Il est notamment accusé d'« apologie de crime contre la sûreté de l'État » et d'« incitation à la rébellion ».

Sur la cinquantaine de personnes en détention provisoire dans l'affaire du coup d'État manqué, le député Soumaïla Sounon Boké est le premier à comparaître devant les juges.

Son cas fait l'objet d'une procédure de flagrant délit, jugée inadaptée par ses deux avocats. Pour eux, les délais entre son interpellation et sa première comparution sont inhabituels.

« Ils ont utilisé la procédure flagrance mais pas dans un cas de flagrant délit », conteste Me Mousbaye Padonou, « peut-on parler de temps voisins quand les faits se sont déroulés les 7 et le 16 décembre ? Je ne pense pas. C'est pour cela que nous contestons. On ne devait pas le dépouiller de son immunité, après tout c'est un député. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les faits reprochés au député concernent la publication, le 7 décembre, en pleine tentative de coup d'État au Bénin, du message suivant sur les réseaux sociaux : « C'est jour de fête ».

À la barre, l'accusé, tout de blanc vêtu, déclare que la fête évoquée concernait des retrouvailles entre amis. Le député a ajouté être « contre les coups d'État, mon parti également, je ne peux pas en faire l'apologie ».

La défense a sollicité une libération provisoire rejetée par la cour. « Notre client s'est bien comporté, je suis déçu qu'on continue de garder quelqu'un comme ça », regrette Me Padonou, « on aurait pu dire il y a des risques, mais les élections sont terminées. »

La cour a renvoyé l'affaire au 24 février. Le député a quitté le tribunal menotté, accompagné jusqu'au fourgon par l'un de ses avocats. Ses gardiens lui ont enfilé un gilet pare-balles avant le départ.