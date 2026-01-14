Nigeria: Washington livre du matériel militaire au pays sur fond de renforcement de coopération sécuritaire

Le commandement des États-Unis pour l'Afrique (Africom) a annoncé, mardi 13 janvier, avoir « livré des fournitures militaires essentielles » au Nigeria, quelques semaines après avoir conduit des frappes dans la région de Sokoto officiellement contre « l'État islamique ». Donald Trump a dénoncé à plusieurs reprises les violences qui toucheraient spécifiquement les chrétiens dans le pays, ce qu'Abuja a toujours fermement démenti. Cette livraison d'armes est, quoi qu'il en soit, le signe d'un renforcement de la coopération en matière de sécurité entre Abuja et Washington.

Selon le message de l'Africom diffusé sur le réseau social X, cette livraison vise à soutenir « les opérations en cours au Nigeria » et « souligne le partenariat commun en matière de sécurité », notamment en matière de lutte contre le jihadisme.

Aucune précision n'a été donnée sur la nature de ces équipements, mais une rencontre a eu lieu récemment à San Diego, aux États-Unis, entre le chef d'état-major de l'armée de l'air nigériane et de hauts responsables du gouvernement américain, ainsi que des représentants du constructeur d'hélicoptère américain Bell Textron.

Les discussions portaient sur la livraison de 12 hélicoptères d'attaque AH-1Z Viper pour renforcer les capacités de combat aérien des militaires nigérians le plus rapidement possible.

Une délégation nigériane avait déjà été reçue aux États-Unis en juin 2025 afin de négocier l'acquisition de ces appareils de pointe. Une rencontre qui s'inscrivait dans le cadre d'un renforcement de la coopération opérationnelle entre Abuja et Washington sur les plans du renseignement, de la formation et du soutien à la maintenance.

En parallèle de la livraison d'équipement annoncée mardi 13 janvier, une haute délégation de l'Africom a rencontré, le même jour à Abuja, le directeur de l'agence anti-drogue du Nigeria. Celui-ci a sollicité une aide pour se procurer du matériel utile à la sécurité aéroportuaire.