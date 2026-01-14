Madagascar: Aéroport d'Ivato - Les passagers des pays touchés par la Mpox surveillés

Face à la recrudescence des risques liés à la Mpox, les autorités sanitaires ont renforcé les dispositifs de surveillance dans les principaux aéroports du pays.

Vigilance. Face à l'épidémie de la Mpox, les autorités ont renforcé les contrôles sanitaires dans les principaux aéroports du pays, notamment à l'aéroport international d'Ivato. « Madagascar dispose de plusieurs points d'entrée internationaux, dont Ivato, Nosy Be, Toliara, Taolagnaro, Sainte-Marie, Toamasina, Mahajanga, Morondava, Antsiranana et Diana, où des équipes de surveillance sanitaire sont déjà opérationnelles», a-t-on indiqué lors d'une réunion organisée hier au Centre des opérations d'urgence de santé publique (COUSP), à l'Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC), à Mahamasina.

À Ivato, l'ensemble des vols est désormais soumis à une surveillance étroite à l'aide de caméras thermiques. Des actions de sensibilisation sont également menées auprès des voyageurs à travers des supports audiovisuels et des affiches, afin de mieux informer le public sur la maladie et les moyens de prévention. Les fiches de débarquement font par ailleurs l'objet d'un contrôle rigoureux, garantissant un suivi sanitaire renforcé des passagers dès leur arrivée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces mesures sont étendues aux autres aéroports placés sous la responsabilité de l'Adema. Des dispositifs de prévention spécifiques y sont appliqués, notamment pour les passagers en provenance de Mahajanga, incluant le contrôle systématique de la température corporelle à l'aide de thermomètres et la déclaration régulière de l'état de santé.

Mesures complémentaires

Les voyageurs en provenance de pays touchés par la Mpox font l'objet d'une vigilance particulière. Toute personne présentant des signes suspects est immédiatement prise en charge, suivie et orientée vers un centre de santé.

Parallèlement, des mesures complémentaires sont mises en œuvre dans les aéroports, dont l'information sur la Mpox, le rappel des gestes barrières, la désinfection régulière des poignées de porte, des toilettes, des cabines et des espaces communs. Les agents en contact direct avec les voyageurs ont reçu l'ensemble des consignes nécessaires, et ceux qui se trouvent dans les régions littorales bénéficient d'une formation à distance. Des réunions hebdomadaires sont également organisées afin de suivre l'évolution de la situation et d'appliquer les nouvelles instructions.

La période d'incubation de la Mpox peut durer jusqu'à 21 jours, période durant laquelle les symptômes peuvent ne pas être visibles. « En cas d'infection, la personne concernée doit observer un isolement de 21 jours et s'abstenir de tout rapport sexuel pendant huit semaines. La guérison ne peut être confirmée que par un médecin, seul habilité à délivrer un certificat médical », note un médecin.

Enfin, le suivi des voyageurs est assuré grâce aux listes de passagers, aux fiches de déclaration sanitaire et à l'évaluation régulière de l'état de santé.