Madagascar: La pays veut rester un partenaire stratégique des Émirats

Affirmer que Madagascar demeure un partenaire stratégique et fiable des Émirats serait l'un des objectifs du voyage présidentiel à Abu Dhabi. L'énergie renouvelable, les infrastructures et le tourisme sont indiqués comme des secteurs prioritaires.

Des partenaires de longue durée et non pas de simples investisseurs. C'est ainsi que Madagascar voit les Émirats arabes unis, selon le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, lors d'une conférence sous forme d'interview, durant la première journée de sa participation à la Semaine du développement durable, à Abu Dhabi, hier.

Selon le communiqué de la Présidence de la Refondation, «sur le plan stratégique», l'un des objectifs de la participation malgache à cet événement est d'affirmer que la Grande Île « demeure un partenaire stratégique et fiable pour les Émirats arabes unis dans des secteurs prioritaires tels que l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et le tourisme ». À cet effet, l'institution présidentielle parle «d'approche diplomatique agressive sur le plan économique», comme fil conducteur des actions de la délégation malgache.

Dans cette optique, le locataire d'Iavoloha a été direct sur les attentes de la Grande Île vis-à-vis des Émiratis. «On sait que les Émirats arabes unis investissent beaucoup en Afrique pour la transition énergétique. On sait que les Émirats arabes unis ont investi 4,5 milliards de dollars en Afrique et Madagascar aimerait aussi profiter de cet investissement. On ne voit pas les Émirats Arabes Unis comme des investisseurs, on les voit comme des partenaires de longue durée», a-t-il alors déclaré durant la conférence d'hier.

Les relations bilatérales entre Madagascar et les Émirats arabes unis se sont renforcées durant l'administration Rajoelina. De bonnes relations qui se sont matérialisées par la nomination d'un ambassadeur émirati et l'ouverture d'une ligne Antananarivo-Dubaï par la compagnie Emirates en août et en septembre 2024. Déjà, l'énergie, le tourisme, l'agriculture et les infrastructures ont été mis en avant comme des secteurs prioritaires dans cette coopération.

Intentions maintenues

De prime abord, par sa participation à la Semaine du développement durable, à Abu Dhabi, le colonel Randrianirina veut affirmer une certaine continuité de l'État sur le plan diplomatique. Que le changement de pouvoir dans la Grande Île n'affecte pas ses relations internationales, notamment les relations avec les Émirats arabes unis. Que les intentions pour un partenariat durable avec les Émiratis dans les domaines prioritaires précités restent d'actualité.

Dans la liste des objectifs rapportés dans le communiqué de la Présidence de la Refondation, il est indiqué que, sur le plan politique, le but est d'affirmer que « Madagascar est un État stable, sous ordre constitutionnel, engagé depuis peu dans un processus de refondation institutionnelle bien encadré ». Par ailleurs, sur le plan économique, «les ressources stratégiques dans plusieurs secteurs attractifs pour de nombreux investisseurs émiratis» seront ainsi mises en avant, d'après la missive, qui ajoute « qu'un portefeuille de projets sectoriels bancables aux investisseurs » sera présenté.

Dans son intervention durant la conférence d'hier, le Chef de l'État a donc mis l'accent sur les investissements dans le domaine de l'énergie renouvelable et de la transition énergétique, en notant la compétence de la multinationale Masdar dans ce domaine. « Nous souhaitons déjà remplacer petit à petit les énergies thermiques par des énergies renouvelables. Nous voulons aussi avancer dans l'hybridation des centrales thermiques à Madagascar. Nous savons que les Émirats arabes unis et Masdar ont des expertises là-dessus », a-t-il soutenu.

« On sait que les Émirats arabes unis font partie des pays qui montrent des potentialités en transition énergétique, en installation d'infrastructures en énergie renouvelable. On souhaite profiter de ce partenariat pour développer Madagascar, pour avancer dans la transition énergétique aussi », ajoute le Président de la Refondation. Masdar, justement, est l'organisateur de l'événement auquel participe le locataire d'Iavoloha.

Masdar est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'énergie renouvelable et du stockage d'énergie, notamment l'énergie solaire. La multinationale émiratie a déjà affirmé son intérêt d'investir à Madagascar par le passé. Durant le « Dubaï Business Forum », en mai, Andry Rajoelina, ancien président de la République, a annoncé « qu'un partenariat avec Masdar, une entreprise publique émiratie, pour l'installation de plus de 150 mégawatts à Madagascar » a été établi.

De prime abord, l'invitation du colonel Randrianirina au forum d'Abu Dhabi, cette semaine, est une manière pour Masdar d'affirmer qu'il maintient ses intentions vis-à-vis de la Grande Île. Selon la direction de la communication de la Présidence de la Refondation, le Chef de l'État est « l'invité spécial » de l'événement. Que le voyage et le séjour de l'ensemble de la délégation malgache sont entièrement pris en charge par l'organisateur. Un Boeing Business Jet, de la compagnie émiratie Royal Jet, a même été affecté spécialement pour transporter la délégation malgache.

Visiblement, une opération de charme mutuelle se joue entre la délégation malgache et les investisseurs émiratis, du moins le groupe Masdar, durant cette Semaine du développement durable. « Nous avons tous les éléments naturels, mais ce qui manque, c'est le leadership surtout et les moyens pour avancer dans la transition énergétique et la mise en place des infrastructures pour garantir et pour donner plus d'énergie à la population », plaide le colonel Randrianirina. Il faut maintenant transformer l'essai.