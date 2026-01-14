Madagascar: Épidémie - Port de masque obligatoire dans les églises

Les autorités sanitaires et locales, au sein du Centre opérationnel et unité de santé publique (COUSP) Boeny, ont décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les églises, depuis dimanche, à Mahajanga.

Cela, afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de variole du singe, ou Mpox. Les rassemblements en lieu public doivent ainsi être protégés. L'usage de gels hydroalcooliques et la mise en place de dispositifs de lavage des mains sont également conseillés et déjà en vigueur, surtout dans les établissements scolaires et administratifs.

Les actions de sensibilisation sont surtout multipliées dans les églises, chaque dimanche, par un membre du COUSP, depuis quinze jours, ainsi qu'à travers les tam-tams audiovisuels.

« Beaucoup se plaignent actuellement, à Mahajanga, de démangeaisons et de douleurs articulaires. Tout cela s'accompagne d'une hausse de température et de l'apparition de boutons. C'est ce que l'on appelle une arbovirose, une maladie infectieuse transmise à l'homme par la piqûre de moustiques, telle que la dengue et le chikungunya. Des gens confondent également la varicelle avec la variole du singe.

Dans tous les cas, il faut consulter les médecins et ne pas se contenter de l'automédication. En cas de situation grave, de nouvelles mesures drastiques vont être appliquées si les malades refusent de se soigner. Cela va rendre la vie très difficile. N'attendez pas qu'on vienne vous emmener de force de chez vous. Le port du masque est de rigueur dans la foule et évitez les contacts. Lavez-vous les mains souvent au savon ou avec du gel », a rappelé le médecin Solange Hoasy.

Hier, la direction régionale de l'eau, de l'assainissement et d'hygiène Boeny a procédé à la distribution des matériels et produits tels que seaux, cuvettes des savons en cartons et liquide de purification d'eau.

« Du matériel HDH ainsi que des pulvérisateurs viennent d'être remis par le ministère de l'eau. Tous les six districts de la région Boeny ainsi que les écoles et les prisons avec les hôpitaux, le BMH, le centre opérationnel COUSP ainsi que les personnels de la santé bénéficieront de ces produits et matériel », a expliqué le directeur régional, André Tsiambakay.