Madagascar: Refondation - La mise en place d'une charte sollicitée

Hier à Alasora, d'anciens parlementaires et ministres ont appelé à l'élaboration d'une charte de la Refondation. Selon eux, ce document doit définir les modalités de gouvernance du pays durant cette période de transition et préciser les institutions chargées de conduire Madagascar vers la Cinquième République. Cette initiative a été portée par l'Association des anciens ministres et parlementaires (AAMP).

La nouvelle structure proposée comprend sept institutions chargées des fonctions exécutive, législative et judiciaire. La charte prévoit notamment le maintien du colonel Michaël Randrianirina en tant que président de la Refondation de la République.

Il sera assisté par une Haute Autorité composée des quatre hauts conseillers de la Refondation, chargée d'accompagner la réalisation des projets impactant directement la vie des citoyens.

Équilibre des pouvoirs

Sur le plan législatif, la charte propose la création d'une assemblée constituante réunissant les différentes entités politiques du pays, pour assurer le rôle de l'actuelle Assemblée nationale. Le Sénat serait remplacé par une Assemblée de la Refondation, intégrant jeunes et anciens.

Enfin, la fonction judiciaire serait exercée par la Haute Cour de la Refondation et la Cour suprême, assurant ainsi l'équilibre des pouvoirs au sein de cette période de transition.