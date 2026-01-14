Madagascar: Exposition - Dendrophile réunit dix artistes contemporains

Portée par Antson'ny Tontolo Miaina, l'exposition Dendrophile rassemble dix artistes engagés pour célébrer l'amour des arbres et sensibiliser à l'urgence environnementale.

L'art au service de la nature. La conférence de presse de la troisième édition d'Antson'ny Tontolo Miaina s'est tenue hier au Gourmet Ankorondrano, annonçant l'ouverture de l'exposition principale Dendrophile, prévue du 17 janvier au 6 février à la Zone Zital Ankorondrano. Manifestation culturelle, Antson'ny Tontolo Miaina poursuit, pour cette troisième édition, son engagement en faveur de l'environnement à travers l'expression artistique.

Après avoir exploré, l'an dernier, le thème des oiseaux de Madagascar, l'événement met cette fois l'accent sur l'arbre, pilier fondamental de l'écosystème. Les dix artistes engagés dans cette exposition sont : FanjaR, Jessica Solomon, Iandry Randriamandroso, Kiady Ratovoson, Johary Ravaloson, auteur basé en France qui présente pour la première fois des textes écrits directement en malgache, Noely Ratsimiebo, Rado Ramilison, Sham'Archi, Joan Razafimaharo, ainsi que Miangaly Elia.

L'exposition est placée sous la curation indépendante d'Ihoby Rabarijohn. Intitulée Dendrophile, mot signifiant mpankafy hazo en malgache, l'exposition célèbre l'amour des arbres à travers des approches artistiques variées.

Les œuvres évoquent les arbres comme symboles et métaphores : élévation, verticalité, lien entre le ciel et la terre, racines interconnectées, monde souterrain du mycélium, humus et humilité face à l'urgence climatique. L'ancrage, au sens propre comme au figuré, permet de transmettre la « sève » créative des artistes participants.

En trois étapes

Cette édition s'est déployée en trois étapes successives. La première, intitulée « Hors les murs ». Dendrophile, a été présentée en prélude à Flow Gallery. La seconde a pris la forme d'une installation artistique Dendrophile dans le hall du Ravinala Airports. La troisième et dernière étape correspond à l'exposition principale à la Zone Zital, réunissant dix artistes et créateurs.

Parmi les démarches artistiques présentées, Jessica Solomon, designer et fondatrice de Faka Rugs, propose des tapisseries conçues à partir de textiles récupérés, inspirées par la nature et guidées par une création raisonnée. Miangaly Elia, artiste plasticienne à sa première participation, explore l'environnement immédiat à travers des représentations de petites maisons et de l'arbre, en abordant le Vazo mena (bois de rose) comme témoin de l'histoire humaine et de celle de Madagascar.

FanjaR, artiste plasticienne et designer, introduit une nouvelle approche basée sur le dessin, avec une série d'œuvres consacrées à l'arbre Namontana, gardien du sol. Son travail intègre également collage et recyclage, évoquant l'écorce comme témoin de siècles d'histoire.

Kiady Ratovoson développe une relation intime avec l'arbre, explorant son cycle de vie, sa chute et sa transformation. Sa démarche, sensible et non militante, repose sur une conviction simple : ce que l'on aime, on en prend soin ; mais le reste est à découvrir sur place.