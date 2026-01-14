Madagascar: Des hôpitaux manquent d'infrastructures

Les problèmes d'approvisionnement en eau continuent de perturber le fonctionnement des établissements hospitaliers, notamment dans la capitale. Une situation jugée préoccupante par les patients et leurs proches, qui dénoncent des conditions d'hygiène de plus en plus difficiles.

Dans un centre hospitalier d'Antananarivo, les accompagnateurs sont contraints de s'organiser par leurs propres moyens. « Nous sommes obligés d'apporter de l'eau depuis la maison, car il n'y a pas suffisamment d'eau dans cet établissement», confie le proche d'un malade. Selon lui, l'eau reste indispensable, aussi bien pour les besoins quotidiens que pour assurer un minimum de propreté autour des patients.

Cependant, la pénurie d'eau n'est pas le seul problème rencontré par les personnes hospitalisées. D'autres difficultés viennent alourdir leur quotidien, notamment le manque de médicaments, l'insuffisance de matériel médical et la surcharge des salles d'hospitalisation. « Il arrive souvent que l'on nous demande d'acheter nous-mêmes les médicaments à l'extérieur, faute de stock à l'hôpital », déplore un accompagnateur.

Ces insuffisances touchent également les structures sanitaires en dehors de la capitale. Récemment, une mère de 34 ans a donné naissance à des quadruplés prématurés à la maternité d'Ambilobe. En raison de l'absence de couveuse adaptée, les nouveau-nés ont dû être évacués en urgence à Antsiranana pour bénéficier d'une prise en charge spécialisée.

Face à ces difficultés, les usagers appellent les autorités compétentes à mettre en place des solutions durables afin de garantir des soins dans des conditions décentes et sécurisées.

En réponse aux problèmes d'approvisionnement en eau en milieu hospitalier, des mesures ont toutefois été engagées. Au Centre hospitalier de Soavinandrina, un forage équipé d'une bonbonne d'une capacité de 10 000 m³ a récemment été mis en place, mettant fin à plusieurs années de difficultés liées à l'accès à l'eau dans cet établissement.