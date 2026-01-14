Madagascar: Fonction publique - Un recensement des agents de l'État lancé

Dans une optique de modernisation et d'amélioration de la gestion des ressources humaines, l'État lance dès ce jour une opération de recensement physique de l'ensemble de ses agents. Cette initiative s'inscrit dans la continuité du recensement réalisé en 2024. « L'objectif affiché est de disposer d'un décompte exact des fonctionnaires en poste, d'assainir les bases de données et de renforcer la fiabilité du système de paie », indique un communiqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique publié lundi.

Pilotée par la Direction générale de la Fonction publique, cette démarche repose sur la mise à jour préalable des fichiers effectuée par les Directions des ressources humaines (DRH) de chaque ministère ou institution.

Sur le terrain, l'équipe centrale sera appuyée par les DRH ou services des ressources humaines compétents et, au niveau régional, par les Directions régionales du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'agissant d'un « recensement physique », l'opération se déroulera individuellement, dans le bureau de chaque agent. Toute absence devra être justifiée par un motif légitime comme le congé, l'arrêt maladie ou le détachement, et accompagnée des pièces justificatives correspondantes. Cette procédure vise à éliminer les doublons, à identifier les postes vacants et à lutter contre les « salariés fictifs » qui pèsent inutilement sur le budget de l'État.

« À noter toutefois que les agents des ministères de l'Éducation nationale et de la Santé publique ne sont pas concernés par cette campagne. Leur recensement biométrique, réalisé récemment, a déjà permis de sécuriser leur identité ainsi que de mettre à jour leurs données personnelles et statutaires », précise le communiqué