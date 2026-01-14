Madagascar: Insertion professionnelle - Des jeunes accompagnés dans la recherche d'emploi

14 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Accompagnement.

« L'amélioration du taux d'insertion professionnelle des étudiants a constitué un axe central du projet. La création d'un Bureau de l'Orientation et de l'Emploi a notamment permis d'accompagner les apprenants dans leur recherche d'emploi, grâce à des formations dédiées aux techniques de recherche », a déclaré Stedy Rakotomizao, directeur du Pôle Hôtellerie et Restauration de l'IECD, à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'assistance technique de l'IECD (Institut européen de coopération et de développement) au sein de l'Institut national du tourisme et de l'hôtellerie (INTH), qui s'est tenue hier au Centell Antanimena.

Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre du projet Tremplin Mad, a pour objectif de renforcer l'employabilité des étudiants et de mieux aligner la formation avec les exigences du marché du travail.

L'objectif est de permettre aux diplômés de valoriser les compétences acquises et de faciliter leur insertion professionnelle, aussi bien au niveau local qu'international.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.