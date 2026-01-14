Madagascar: Insertion professionnelle - Des jeunes accompagnés dans la recherche d'emploi

Accompagnement.

« L'amélioration du taux d'insertion professionnelle des étudiants a constitué un axe central du projet. La création d'un Bureau de l'Orientation et de l'Emploi a notamment permis d'accompagner les apprenants dans leur recherche d'emploi, grâce à des formations dédiées aux techniques de recherche », a déclaré Stedy Rakotomizao, directeur du Pôle Hôtellerie et Restauration de l'IECD, à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'assistance technique de l'IECD (Institut européen de coopération et de développement) au sein de l'Institut national du tourisme et de l'hôtellerie (INTH), qui s'est tenue hier au Centell Antanimena.

Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre du projet Tremplin Mad, a pour objectif de renforcer l'employabilité des étudiants et de mieux aligner la formation avec les exigences du marché du travail.

L'objectif est de permettre aux diplômés de valoriser les compétences acquises et de faciliter leur insertion professionnelle, aussi bien au niveau local qu'international.