Madagascar: Élection fédérale - Trois prétendants se déclarent candidats

La Fédération malagasy d'athlétisme (FMA) tiendra son assemblée générale élective le 7 février à Antananarivo. Trois profils se détachent déjà, même si toutes les candidatures ne sont pas encore officiellement déposées : Dominique Raherison, président en exercice, Norolalao Andriamahazo, ancienne présidente, et Jean de la Croix Mahatana, ancien marathonien et multiple champion national.

En attendant la liste officielle des candidats, l'athlétisme doit faire face à sa réalité actuelle : une dégringolade sans précédent, l'absence d'une relève crédible et l'inexistence d'athlètes spécialistes dans les disciplines techniques.

L'avenir de l'athlétisme de la Grande Île dépend de celle ou celui qui sera élu, car les JIOI de 2027 aux Comores seront parmi les grands rendez-vous qu'il faut préparer. Des voix se délient pour dresser le profil idéal d'un président qui siègera à Alarobia.

Pour Hery Rambeloson, directeur technique national de la FMA, l'avis est clair : « Le futur président ou la future présidente doit être un homme ou une femme à l'écoute, capable de rassembler et de motiver la troupe, visionnaire, capable de convaincre les sponsors et de défendre sa vision pour le développement de l'athlétisme. »

Candidate déclarée, Norolalao Andriamahazo revendique son expérience et sa connaissance du milieu: « Pour l'élection du 7 février, je suis candidate parce que des athlètes, parents d'athlètes, anciens athlètes et ligues ont sollicité ma candidature. Je connais très bien le rouage de l'athlétisme malgache et africain. Mon équipe et moi sommes prêtes à reprendre le flambeau pour redresser et remettre l'athlétisme malgache à sa place d'antan. »

Ancien athlète de haut niveau et candidat déterminé, Jean de la Croix Mahatana met en avant son regard de compétiteur et sa capacité de gestion : « Je me porte candidat après avoir constaté la dégringolade actuelle de l'athlétisme malgache. J'ai vécu le mandat de l'ancien président Christian Razafimahefa, celui de l'ancienne présidente Norolalao Andriamahazo et celui du président en exercice. J'ai de l'expérience et je dispose d'une équipe capable de relancer l'athlétisme malgache », souligne-t-il.