Madagascar: Port de Mahajanga - La remise en état du quai avance

Le passage de la délégation ministérielle conduite par le ministre des Transports et de la Météorologie, Crescent Juste Raharisone, samedi à Mahajanga, a été marqué par la visite du port. L'objectif était de constater l'avancement des travaux d'urgence de remise en état du quai, qui ont démarré au mois de mars 2025.Il s'agit d'un chantier essentiel pour la sécurité des infrastructures portuaires et la continuité des activités économiques, ainsi que pour la durabilité des infrastructures portuaires.

Le port de Mahajanga est crucial pour les échanges commerciaux avec les pays d'Afrique de l'Est. La modernisation du port permet de renforcer son rôle économique et d'en faire le troisième port de Madagascar. L'ensemble des travaux d'urgence devrait être achevé au mois de mai prochain. « L'objectif de ces travaux de remise en état du quai est d'asseoir des ports plus sûrs, plus performants et plus durables au service du développement de Madagascar », a souligné le ministre.

Auparavant, une descente technique conjointe a également été effectuée le 8 janvier par les responsables du projet au sein de la Banque mondiale et de l'Agence portuaire maritime et fluviale (APMF), afin d'évaluer dans les détails l'état d'avancement des travaux.

Développement portuaire

Ce projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet de transport multimodal et de logistique (PTML), d'un montant total de quarante milliards deux cent millions d'ariary.

Les travaux de réhabilitation des quais du port de Mahajanga, dont la rénovation d'entrepôts et de clôtures, ont été lancés en mars 2025 et visent à rénover le quai Vuillemin sur 255 mètres. Ils consistent aussi à aménager 13 000 m² d'aire de stockage, avec un objectif de modernisation et d'amélioration des infrastructures portuaires stratégiques pour le commerce régional, en partie grâce à des fonds d'urgence (CERC) pour accélérer les réparations.

Ces travaux s'inscrivent dans le Schéma national de développement portuaire (SNDP) à l'horizon 2040, qui vise une modernisation nationale. L'entreprise chinoise China Road and Bridge Corporation (CRBC) est chargée de leur exécution.

Le ministre a également rendu visite aux directions et services déconcentrés, dans une démarche d'écoute et d'évaluation des besoins sur le terrain. Concernant le projet d'extension de l'aéroport d'Amborovy, il a mis en garde les personnes qui squattent autour de cette infrastructure aéroportuaire. « Les travaux d'extension de l'aéroport international Philibert Tsiranana à Amborovy sont maintenus et seront réalisés.

Il faut faire primer l'intérêt commun et non celui d'un groupe minoritaire. Tout le monde devra se plier aux dispositions de l'État », a averti le ministre.