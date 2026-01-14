Madagascar: Projection - ONY révèle le talent du cinéma malgache à l'IFM

Le cinéma malgache affirme sa vitalité et son renouveau sous les projecteurs de l'Institut français de Madagascar. Ce jour, l'IFM accueille une projection exceptionnelle consacrée aux œuvres de l'École ONY, offrant au public une immersion dans l'univers de jeunes cinéastes porteurs de regards neufs et engagés.

Ouvert à tous, l'événement se veut avant tout un espace de rencontre et de partage autour du septième art. Il réunit des courts-métrages issus de la formation ONY et la projection d'un long-métrage grand public, dans une dynamique intergénérationnelle favorisant le dialogue entre créateurs et spectateurs. Portée conjointement par l'IFM et le Projet ONY, cette initiative vise à valoriser des films réalisés l'année précédente et à renforcer leur diffusion auprès d'un public élargi.

La programmation met à l'honneur quatre courts-métrages : DAMA, ENGRENAGE, HIDY et LA CURE. Ces œuvres témoignent de sensibilités singulières, d'écritures affirmées et d'univers cinématographiques en construction. À l'issue de la projection, un échange avec les équipes artistiques permet d'approfondir les thématiques abordées et de mieux comprendre les démarches créatives des jeunes réalisateurs.

La séance se poursuit avec la projection du long-métrage Y'a pas de réseau de Gérard Jugnot, succès commercial ayant enregistré 750 000 entrées dans les salles françaises et distribué dans huit pays. Cette comédie familiale, rythmée et pleine d'aventures, est accompagnée d'une bande originale enregistrée par ONY avec la chorale des enfants de Tananarive.

La projection est suivie d'un échange avec Nicolas Auriault, directeur de la Maison ONY, offrant un éclairage sur le parcours des films, les enjeux de la production locale et les perspectives du cinéma malgache contemporain.

Les œuvres présentées sont signées par de jeunes diplômés de l'académie de cinéma du Projet ONY, une structure qui comprend également des académies dédiées aux jeux vidéo, à l'animation et à la musique.