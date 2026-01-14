Madagascar: Corniche - Un individu retrouvé sans vie, pendu à un arbre

Un homme âgé de 29 ans a été découvert mort, pendu à un arbre, hier vers 8h30, près du grand établissement hôtelier à la Corniche, dans le fokontany de Mahajanga-Be.

Des habitués de cette place ont découvert le corps suspendu à un arbre, avec une corde au cou. Les enquêteurs ont retrouvé sa carte d'identité nationale ainsi que son téléphone portable sur la victime. Ce qui a permis d'appeler sa mère à Maroantsetra.

« Il est né à Sambava et s'appelait Sinoa Jean Sénoiolin. Il devait rejoindre son épouse à Mahajanga. Le cadavre est placé à la morgue au CHU Androva en attendant l'arrivée de sa famille », a déclaré un enquêteur.

La police judiciaire poursuit les enquêtes. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident se produit à Mahajanga. La majorité des morts par pendaison survenues à Mahajanga concernent des hommes et l'âge moyen des victimes est de 30 ans.

Dans la plupart des cas, les déceptions amoureuses, les querelles ou encore les disputes avec des parents sont souvent les causes du suicide. Mais également le non-remboursement d'un prêt d'une importante somme d'argent. Cette situation remonte à plusieurs années.

L'on se rappelle aussi de cet enfant de moins de 15 ans qui s'est pendu chez lui, à cause d'un vol d'argent et d'une discorde avec ses voisins.

À treize jours de cette nouvelle année, les nouvelles sur des suicides par pendaison défraient la chronique dans la ville de Mahajanga.