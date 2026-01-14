Madagascar: Aranta - Une fillette de trois ans abusée par son beau-père

14 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Les abus et violences sexuels sur des enfants reviennent à la surface à Mahajanga. Une petite fille de trois ans et demi, habitant dans le fokontany d'Aranta, à Ambalahonko, secteur 5, a été abusée par le compagnon de sa mère, durant la fin d'année.

L'homme, âgé d'une trentaine d'années et travaillant dans le secteur de la pêche, a profité de l'absence de sa compagne, vendeuse de poisson, pour commettre son forfait. Leur relation n'avait duré qu'un mois et elle lui avait déjà confié sa fille.

« La victime est prise en charge par l'association Vonjy pour poursuivre les soins à la suite de l'agression sexuelle. Le coupable, lui, est déjà placé sous mandat de dépôt à Marofoto, après la plainte déposée par la famille auprès de la brigade de la police des mœurs et de protection des mineurs (BPMPM), au niveau du commissariat central de Mahajanga-Be », a expliqué la responsable de cette brigade.

Les cas de viol sur des mineurs se multiplient dans la ville de Mahajanga. Ces agressions sexuelles seraient en partie favorisées par le délaissement et l'abandon d'enfants après la séparation des parents.

