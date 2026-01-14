Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage à l'AET Claude Kipemesso

L'Association des anciens enfants de troupe (AET) du Congo, conduite par son président, Rémy Ayayos Ikounga, a rendu le 14 janvier à Brazzaville un ultime adieu à l'AET Claude Kipemesso, décédé le 24 décembre à Brazzaville. Dans son oraison funèbre, l'AET Michel Ewolo, a relaté le parcours exemplaire de Claude Kipemesso né le 3 décembre 1953 à Kibangou dans le département du Niari.

Après ses études primaires à Kibangou, il intègre l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc (EMPLG) en 1966 ou il forme avec ses camarades la Promotion Emery Patrice Lumumba.

Jeune enfant de troupe discret et très jovial il obtient son BEMG et va poursuivre ses études au lycée technique d'Etat du 1er mai ou il décroche un BAC en techniques commerciales.

Très attaché aux sciences économiques et juridiques, il poursuit sa formation à l'Institut des sciences économiques, juridiques, administratives et de gestion (INSSEJAG) ou il obtiendra successivement une licence ès sciences Economiques.

Fort de toutes ses connaissances, il entre dans la vie professionnelle. D'abord comme auditeur interne et chef de service contrôle à l'hôtel Mbamou Palace, puis comme adjoint assistant du directeur financier et chef de service comptabilité et finances de l'hôtel et enfin directeur financier.

En bon citoyen, il s'engage aussi en politique à la Conférence nationale souveraine et devient député pendant la transition au Congo. Il ne s'arrête pas là, il intègre l'Académie théologique Bérée et obtient un master en gestion théologale du Ministère...

Son activisme dans les ONG et la société civile ont fait de Claude Kipemesso le consultant national dans les domaines de la gestion des projets et du suivi stratégique au Comité de coordination nationale des projets financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.