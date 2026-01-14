Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage à l'AET Claude Kipemesso

14 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guillaume Ondze

L'Association des anciens enfants de troupe (AET) du Congo, conduite par son président, Rémy Ayayos Ikounga, a rendu le 14 janvier à Brazzaville un ultime adieu à l'AET Claude Kipemesso, décédé le 24 décembre à Brazzaville. Dans son oraison funèbre, l'AET Michel Ewolo, a relaté le parcours exemplaire de Claude Kipemesso né le 3 décembre 1953 à Kibangou dans le département du Niari.

Après ses études primaires à Kibangou, il intègre l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc (EMPLG) en 1966 ou il forme avec ses camarades la Promotion Emery Patrice Lumumba.

Jeune enfant de troupe discret et très jovial il obtient son BEMG et va poursuivre ses études au lycée technique d'Etat du 1er mai ou il décroche un BAC en techniques commerciales.

Très attaché aux sciences économiques et juridiques, il poursuit sa formation à l'Institut des sciences économiques, juridiques, administratives et de gestion (INSSEJAG) ou il obtiendra successivement une licence ès sciences Economiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fort de toutes ses connaissances, il entre dans la vie professionnelle. D'abord comme auditeur interne et chef de service contrôle à l'hôtel Mbamou Palace, puis comme adjoint assistant du directeur financier et chef de service comptabilité et finances de l'hôtel et enfin directeur financier.

En bon citoyen, il s'engage aussi en politique à la Conférence nationale souveraine et devient député pendant la transition au Congo. Il ne s'arrête pas là, il intègre l'Académie théologique Bérée et obtient un master en gestion théologale du Ministère...

Son activisme dans les ONG et la société civile ont fait de Claude Kipemesso le consultant national dans les domaines de la gestion des projets et du suivi stratégique au Comité de coordination nationale des projets financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.