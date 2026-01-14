Congo-Kinshasa: De nombreux ouvriers exposent leurs difficultés au ministre Samuel Mbemba

De nombreux ouvriers se réjouissent d'avoir pu exposer, mardi 13 janvier à Kinshasa, leurs diverses difficultés au ministre des Droits humains.

A l'issue de cette rencontre avec Samuel Mbemba, ils espèrent obtenir gain de cause et encouragent le ministre à poursuivre cette initiative. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre des séances d'écoute et de médiation consacrées aux droits fondamentaux des ouvriers congolais.

Au sortir de cette séance, de nombreux ouvriers ont exprimé leur satisfaction et se disent soulagés. Parmi eux, Okendembo Mpoyo, qui se réjouit de voir le ministère des Droits humains s'intéresser aux droits des ouvriers congolais, lesquels, selon lui, sont victimes de diverses injustices.

Il espère obtenir réparation après avoir perdu son emploi à Mapangu, en territoire d'Ilebo, au Kasaï, où il affirme avoir été licencié arbitrairement et emprisonné pendant quatre mois.

« C'est pour moi la toute première fois de voir le ministre des Droits humains échanger lui-même avec les travailleurs. Nous souhaitons qu'il poursuive cette initiative. Moi, je travaillais à Mapangu, en territoire d'Ilebo, où nous avons été licenciés arbitrairement. J'ai saisi plusieurs juridictions à Kinshasa pour mon cas, mais sans succès. C'est pourquoi je suis venu voir le ministre des Droits humains pour obtenir gain de cause », a déclaré Okendembo Mpoyo.

Au cours de cette deuxième séance, plusieurs dossiers ont été examinés, donnant lieu à des échanges constructifs entre les parties concernées. Les ouvriers ont par ailleurs exprimé leur reconnaissance envers le ministre des Droits humains pour cette initiative, perçue comme un véritable espace d'espoir et de dialogue social. Le ministre Samuel Mbemba promet d'étendre cette initiative à travers le pays afin de faire entendre la voix des ouvriers congolais.